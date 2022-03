"Let's Dance"-Kandidat Bastian Bielendorfer: Hat er Kinder und eine Freundin?

Comedian und Bestsellerautor Bastian Bielendorfer ist Kandidat bei "Let's Dance" 2022. Was weiß man über das Privatleben des 37-Jährigen? Hat er eine Freundin oder Ehefrau?

Werden ihm bald die Witze vergehen? Comedian und Bestsellerautor Bastian Bielendorfer tanzt bei "Let's Dance" mit. Nachdem der 37-Jährige 2010 als Kandidat bei "Wer wird Millionär?" quasi über Nacht berühmt wurde, darf er jetzt bei der 15. Staffel der RTL-Show mittanzen (läuft seit dem 18. Februar).

Nach Auftritt bei "Wer wird Millionär?" wird Bastian Bielendorfer Bestsellerautor

Mit einem legendären Auftritt bei "Wer wird Millionär?" wurde Bastian Bielendorfer über Nacht berühmt. Bei der 8.000-Euro-Frage kam der damalige Lehramtsstudent in Schwierigkeiten. Die Frage lautete: "Die Renaissance ist die Wiedergeburt der...?".

Bielendorfer mit seinem Vater als Telefonjoker schlagartig berühmt

Für die richtige Antwort "Antike" musste der Student seinen Vater, ein Gymnasiallehrer, als Joker anrufen. Er war offensichtlich so über die Bildungslücke seines Sohnes entsetzt, dass er kurz danach auflegte. Dem verdutzten Jauch erklärte Bielendorfer anschließend, dass er ein recht bizarres Leben als Lehrerkind führe und darüber gerne ein Buch schreiben würde.

Nach Quizshow-Ausstrahlung: Buchverlag meldet sich bei Kandidat

Bereits kurz nach der Ausstrahlung meldete sich der Piper-Verlag bei Bielendorfer. Wenig später erschien sein erstes Buch "Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof", das sich schnell zum Bestseller entwickelte. In einem Interview mit "spot on news" beschrieb der heute 37-Jährige im Jahr 2014 seine ungewöhnliche Karriere: "Diese paar Minuten Quizshow haben wirklich mein komplettes Leben verändert, vorher war ich kellnernder Student und plötzlich Buchautor."

Karriere: Bastian Bielendorfer als Comedian sehr erfolgreich

In den folgenden Jahren gelang es Bielendorfer vier weitere Bestseller zu schreiben. 2016 tourte er dann sehr erfolgreich mit seinem ersten Comedy-Programm "Das Leben ist kein Pausenhof", das vom WDR ausgezeichnet wurde, durch ganz Deutschland. Auch mit seinem zweiten Programm, "Lustig, aber wahr", war der Comedian aus dem Ruhrpott 2018 sehr erfolgreich unterwegs.

Bielendorfer spricht in mehreren Podcasts über sein Leben

Im selben Jahr begann Bielendorfer mit seinem Freund Reinhard Remfort im Podcast über das gemeinsame Schicksal als dickes Kind aus den 80ern im Ruhrpott zu sprechen. 2019 startete Bielendorfer zusammen mit Özcan Cosar dann den Podcast bei 1Live. Dort sprechen die beiden Comedians über ihre unterschiedlichen Lebenswege und die aktuelle Corona-Situation – natürlich mit ganz viel Humor.

Özcan Cosan und Bastian Bielendorfer © BrauerPhotos

Bastian Bielendorfer überzeugt mit Buch über Corona-Alltag

Mit absurd-komischen Geschichten aus seinem Pandemie-Alltag unterhält er in seinem 2020 erschienenen Buch "Die große Pause: Mein Corona-Tagebuch" die Leser. Seinen neuesten Bestseller beschreibt der Comedian als sein bisher persönlichstes Buch.

Privatleben: Bastian Bielendorfer ist mit Ehefrau seit Jahren verheiratet

Über das Privatleben von Bastian Bielendorfer ist wenig bekannt. Er schützt seine Familie vor der Öffentlichkeit und den Medien. Privatsphäre ist ihm wichtig. Was man weiß: Bastian Bielendorfer ist seit einigen Jahren verheiratet. Seine Frau hat der Comedian bereits während seines Studiums an der Universität Dortmund kennen gelernt. Wer ist die Ehefrau von Bastian Bielendorfer? Darüber rätseln die Fans schon lange. Doch der 37-Jährige hat seine Liebste bislang noch nicht auf einem roten Teppich vorgestellt.

Gewinnsumme bei "Wer wird Millionär?"

Das Ehepaar hat keine Kinder, allerdings ist Bielendorfer stolzer Hundepapa. Sein Mops Otto präsentiert der 37-Jährige immer mal wieder auf seinem Instagram-Account.

Auch über sein Vermögen ist wenig bekannt. Bielendorfer gewann bei "Wer wird Millionär?" satte 32.000 Euro.

Bielendorfer setzt Zeichen im Kampf gegen den Krebs

Beim WDR hat der Comedian und Bestsellerautor seit 2019 auch seine eigene Show , in der er mit Prominenten über deren Heimatstädte spricht. Außerdem war er für die "Harald Schmidt Show" auf Sky und die ProSieben-Sendung "Alle gegen Einen" als Moderator tätig. Sehr berührend war für den Comedian seine Teilnahme im letzten Jahr an der Sendung "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" bei VOX.

Bastian Bielendorfer ist Kandidat bei "Let's Dance"

Aktuell ist Bastian Bielendorfer . Unter den strengen Augen der Jury beweist er derzeit sein Tanztalent. Kann er sich gegen die anderen Promis durchsetzen?