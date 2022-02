"Let's Dance" 2022: Alle Infos zu Start, Sendezeiten und Sendeterminen

Bald heißt es auf RTL wieder "Let's Dance". An welchen Terminen werden die Folgen ausgestrahlt, wann läuft das Finale und gibt es Änderungen bei den Sendezeiten?

In der neuen Staffel "Let's Dance" schwingen die Promis auch 2022 wieder das Tanzbein. Doch wann läuft die Tanzshow? Alle Sendetermine und Sendezeiten finden Sie hier in der Übersicht.

Auch 2022 läuft wieder "Let's Dance" im TV. Die Promis trauen sich mit Profitänzern an Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango und Walzer. Aber an welchen Terminen und zu welchen Sendezeiten laufen die Folgen eigentlich im TV? Hier gibt es alle Infos zur neuen Staffel.

Start von "Let's Dance": Wann läuft die erste Folge?

Fans können es kaum noch abwarten, bis die Promis bei "Let's Dance" wieder leichtfüßig übers Parkett gleiten. Am 18. Februar 2022 startet die Tanzshow bei RTL in die 15. Staffel.

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2022 im Überblick

Am 18. Februar 2022 startet "Let's Dance" bei RTL in die 15. Staffel. Wie viele Folgen ausgestrahlt werden, ist bislang noch nicht bekannt. Die voraussichtlichen Sendetermine finden Sie bei uns in der Übersicht.