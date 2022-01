Letizia und Felipe von Spanien: Corona-konformer Empfang in Wien

Königin Letizia und König Felipe von Spanien sind am Montag in Wien gelandet. Auf das spanische Königspaar wartet in Österreich ein straffes Programm.

Königin Letizia (49) und König Felipe von Spanien (54) sind am Montag corona-konform in Österreich empfangen worden. Die spanischen Royals wurden gegen Mittag am Flughafen Schwechat von Außenminister Alexander Schallenberg (52) begrüßt, ehe es in die Wiener Innenstadt ging. Dort wurden sie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (78) und der Ehrengarde des Bundesheeres in der Hofburg erwartet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vor Ort trugen alle Beteiligten eine FFP2-Maske und hielten sich an die Abstandsregeln. Letizia erschien in einem edlen Ensemble aus Midikleid mit Hahnentrittmuster, schwarzem Wollmantel, schwarzen Pumps und schwarzer Handtasche mit Krokodilmuster sowie goldenen Details. König Felipe hielt es mit einem dunkelblauen Look aus Anzug und Mantel schlicht und klassisch.

Volles Programm in Österreich

Im Inneren der Hofburg warteten ein paar spanische, aber auch österreichische Köstlichkeiten auf das Königspaar: etwa Gazpacho, Zander aus dem Neusiedler See, Rehrücken aus dem Wienerwald, Apfelstrudel sowie Sachertorte.

Am Nachmittag ging es für Felipe und Letizia weiter zum Mahnmal gegen Krieg und Faschismus am Albertinaplatz, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Im Anschluss gaben die beiden einigen Fans Autogramme. Es folgte die Eröffnung einer Kunstausstellung im Schloss Belvedere.