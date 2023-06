Leopold Prinz von Bayern wird 80 – und feiert gleich dreimal Geburtstag

Leopold Prinz von Bayern zelebriert seinen 80. Geburtstag zum dritten Mal. Sein langjähriger Freund Fritz Wepper rührte die 100 Gäste zu Tränen.

Gas geben, das kann er – ob als Rennfahrer oder beim Feiern. Also ist es doch nur konsequent, dass Leopold "Poldi" Prinz von Bayern seinen 80. Geburtstag gleich drei Mal feiert.

Auch knapp eine Woche nach seinem Jubeltag am 21. Juni ging der Feiermarathon also heiter weiter. Nach einem kleinen, feinen Zusammensein mit der Familie am Ehrentag und einem großen Fest in der Motorwelt am vergangenen Freitag fand nun die dritte (und letzte!) Feier für Wittelsbacher statt.

Prinz Poldi feiert wieder Geburtstag: Rund 100 Gäste waren geladen

Diesmal hatte Marcus Vitt, Vorstandssprecher der Privatbank Donner & Reuschel, die Poldi-Party ausgerichtet – auf der beeindruckenden Dachterrasse der Münchner Dependance in Schwabing.

Rund 100 Gäste ließen Poldi erneut zwischen bayerischem Buffet und Champagner hochleben – darunter viele seiner ehemaligen Rennfahrerkollegen wie Christian Danner, Jochen Mass und Hans Herrmann, der mit seinen 95 Jahren extra aus Stuttgart angereist war.

80. Geburtstag von Leopold Prinz von Bayern: Fritz Wepper rührt mit emotionaler Rede

Vom Tegernsee gekommen: TV-Liebling Fritz Wepper, ein enger Kumpel von Poldi.

Er rührte mit seiner sehr persönlichen und emotionalen Poldi-Rede über gemeinsame Reisen, Erlebnisse und ihre tiefe Verbundenheit und Freundschaft zu Tränen.

Rennfahrer-Deko in der Motorwelt: Leopold Prinz von Bayern hat noch immer Benzin im Blut

In seinen acht Lebensjahrzehnten machte Leopold Prinz von Bayern nicht nur als Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I. auf sich aufmerksam, sondern auch als leidenschaftlicher Rennfahrer. Über 120 Siege errang er auf den Pisten dieser Welt.

Kein Wunder also, dass zu den Geburtstagsfeiern von Prinz Poldi zahlreiche Gäste aus der Welt des Rennsports geladen waren und die Dekoration im Festsaal entsprechend ausfiel – vor allem bei seiner Party in der Motorwelt am vergangenen Freitag. Pokale als Vasen, die Bar als riesiger Reifen und vieles mehr, Leopold Prinz von Bayern machte klar, dass er noch immer Benzin im Blut hat.