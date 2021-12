Lau, das Lama? Spuckvorwürfe gegen den Schauspieler und BVB-Fan

Hat Schauspieler Frederick Lau (32) beim Fußballspiel Dortmund-Bayern einen Münchner Funktionär angespuckt? Der "Edel-Fan" von Borussia Dortmund bestreitet alles, spricht von einer "Bierdusche".

Schauspieler gelten als nicht immer ganz pflegeleichte Zeitgenossen, mit einem nicht zu unterschätzenden Hang zu Allüren, zur Exzentrik. Die Liste der Mimen, die sich gelegentlich – oder in unschöner Regelmäßigkeit – daneben benehmen ist lang und prominent besetzt. Klaus Kinski, Ben Becker, Claude-Oliver Rudolph – um nur einige zu nennen.

Schauspieler Lau soll sich gewaltig daneben benommen haben

Jetzt gibt es Vorwürfe, dass sich auch Schauspieler Frederick Lau (Die Welle, Spielmacher, 4Blocks), immerhin Grimme-Preisträger und zweimaliger Gewinner des Deutschen Fernsehpreises, beim Bundesliga-Spitzenspiel der Bayern bei Laus Herzensverein Borussia Dortmund gewaltig daneben benommen haben soll.

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtete, dass Lau in die Rolle eines Lamas geschlüpft sein soll und Mitarbeiter des Analysten-Teams des FC Bayern, das auf der Haupttribüne des Dortmunder Stadions unterhalb des Logenbereichs gesessen hat, nach dem hochemotionalen Spiel angespuckt habe.

Der FC Bayern bestätigte nur, dass es "einen Vorfall" gegeben habe. Gegen die Spuckvorwürfe setzte sich der 32-jährige Lau, der Vereinsmitglied der Dortmunder ist, nun zur Wehr.

Spuck-Attacke, die keine war?

"Also – bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt habe ich nicht", sagte Lau in einer Instagram-Story: "Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht. Jeder, der mir sagen will, dass er noch nie Bier abbekommen hat im Stadion, der soll bitte weiterhin die Allianz Arena besuchen und nicht zu uns nach Dortmund kommen. Sowas nennt man Bierdusche – und nicht spucken."

"Für mich geht es bei den Spielen immer um was"

Lau gilt zwar als Edel-Fan des BVB, aber eben als einer, der sehr wohl weiß, dass das Wort Fan von fanatisch kommt. "Mein Opa war immer Borussia-Fan und seitdem ich denken kann, bin ich das auch. Und das werde ich auch immer bleiben – in guten und in schlechten Zeiten. Beim Zuschauen bin ich dann so richtig dabei – und rege ich mich gerne mal auf. Für mich geht es bei den Spielen immer um was, ich bin da nicht so: Dann haben wir eben verloren, ist kein Problem“, sagte er mal im Interview bei "Unicum.de".

Lau war selbst ehrgeiziger Sportler

Lau war in seiner Jugend ein guter Eishockeyspieler und Judoka. "Ja, ich war total ehrgeizig. Mir geht es eben immer um was. Es darf nur nicht krankhaft-manisch werden. Und ich finde auch, dass Männer grundsätzlich weinen dürfen – gerade auch für Sport!"

Weinen ja, bierduschen vielleicht, spucken nein.