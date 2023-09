Lächelnde Charlène: So gut gelaunt hat man die Fürstin schon lange nicht gesehen

Nach ihrer TV-Panne zeigt sich Monacos Fürstin Charlène neben zahlreichen anderen Promis jetzt wieder lachend bei einem Golfturnier – den Fans scheint der Auftritt zu gefallen.

Eigentlich ist das Schwimmen die Sportart der Wahl für Fürstin Charlène. Jetzt sieht man die 45-Jährige auf Instagram jedoch offenbar sehr glücklich beim Golfen. Der Instagram-Account des Palastes von Monaco postete am Donnerstag einige Fotos des diesjährigen "Princess of Monaco Cup", auf denen unter anderen auch Charlène zu sehen ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fürstin Charlène zeigt sich lachend auf Instagram

In letzter Zeit wirkte Charlène jedoch nicht immer so ausgelassen und glücklich. Erst kürzlich wurde die Fürstin nach einem Auftritt im Staatsfernsehen Monacos heftig von den Zuschauern kritisiert. In der Sendung brachte sie lediglich ein Wort auf Französisch heraus – und das obwohl die 45-Jährige inzwischen schon seit Jahren in Monaco and der Seite ihres Mannes Albert lebt.

Französisch ist nicht Charlènes Muttersprache

Für Charlène, die ursprünglich aus Südafrika stammt, scheint die neue Sprache wohl immer noch ein Problem darzustellen. Abgesehen von einer kurzen Begrüßung, sprach sie ausschließlich Englisch in der TV-Übertragung.

Prominenz beim "Princess of Monaco Cup"

Auf dem diesjährigen "Princess of Monaco Cup" – einem von Charlènes eigener Stiftung organisiertem Golfturnier – wirkt Monacos Fürstin wieder sehr entspannt. Mit der Veranstaltung des Promi-Turniers konnten seit 2019 insgesamt schon über 300.000 Euro an Spendengeldern für gemeinnützige Projekte, wie zum Beispiel ein Schwimmbad in Ghana, gesammelt werden. Neben dem Königshaus waren auch andere Promis bei dem Event vertreten. Von Formel-1-Fahrern wie Valtteri Bottas, bis hin zu Olympiasiegern war zahlreiche Prominenz vor Ort.

Auch Fürst Albert liefert auf dem Platz ab

Auch Albert griff bei dem Turnier zum Schläger. Um seine Frau bei dem Spenden-Event zu unterstützen, nahm der Fürst gegen Ende des Turniers selbst am Spiel teil. Zusammen mit seiner Frau Charlène sammelte er damit wohl wieder einige Sympathiepunkte nach dem TV-Patzer des Fürstenpaares.

Ihre Fans scheinen Charlène immer noch zu mögen

Auch die Instagram-Follower des Palastes sind von der Performance, oder viel mehr dem Aussehen ihrer Lieblingsfürstin begeistert. In zahlreichen Kommentaren ist "Beautiful Charlène" (dt. "hübsche Charlène") zu lesen. Auch nach ihrem viel kritisiertem Fernsehen-Auftritt ist die Fürstin also wohl doch nicht bei allen unten durch – Kritik ist unter dem neuesten Post nicht zu sehen.