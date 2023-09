Lachanfall bei Susanne Daubner: "Tagesschau"-Sprecherin erklärt in der AZ den Grund

Mit diesem TV-Moment dürfte "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner die Zuschauer direkt gut in den Tag eingestimmt haben. Bevor sie am Mittwochmorgen überhaupt ihre Moderation starten kann, bekommt sie einen herrlichen Lachanfall. Warum hat sie derart die Beherrschung verloren? In der AZ erklärt sie die Hintergründe für ihren lustigen Aussetzer.

Normalerweise zeigen sich die Sprecher der "Tagesschau" von ihrer seriösen Seite und verlesen die Nachrichten mit einem ernsten Tonfall. Umso erfreulicher, wenn jemand aus diesem starren Korsett ausbricht und die Zuschauer mit einem herzlichen Lachanfall überrascht. Genau das passierte am Mittwochmorgen (27. September) Susanne Daubner.

Susanne Daubner hat während "Tagesschau" einen Lachanfall

Um 7.30 Uhr schaltete das ARD-Morgenmagazin ins Studio der "Tagesschau". Für Sprecherin Susanne Daubner schien das allerdings unerwartet zu kommen, denn während sie bereits auf dem Bildschirm zu sehen war, las sie noch durch ihre Unterlagen. Bevor sie das erste Wort sagen konnte, kam schon ein Lachen aus ihrem Mund. Sie entschuldigte sich beim Publikum, konnte ihren Lachflash aber nicht unter Kontrolle bringen. Immer wieder kicherte sie vor sich hin und sagte etwas verzweifelt: "Ach man!"

Clip von lachender Susanne Daubner verbreitet sich im Netz

Als Susanne Daubner sich fokussierte, hatten die Zuschauer den Eindruck, sie könne ihre Moderation ohne weiteren Zwischenfall beenden und sprach über Bundeskanzler Olaf Scholz. Doch schon nach nur wenigen Sekunden brach es wieder aus der 62-Jährigen raus: "Nein, ich muss das jetzt...". Auf der Plattform X (ehemals Twitter) verbreitet sich der Clip der lachenden "Tagesschau"-Sprecherin in zahlreichen Beiträgen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nachdem Susanne Daubner sich wieder gefangen und die Nachrichten zu Ende verlesen hatte, schaltete sich wieder das "MOMA" dazu. Moderator Sven Lorig sprach die "Tagesschau"-Sprecherin direkt an und fragte: "Susanne, hab ich dich rausgebracht? Das tut mir leid. Ich geh’ auf die Knie. Was ist passiert? War ich schuld?" Ihre Antwort fiel kurz, aber immer noch mit einem Lachen aus: "Ja!" Womit ihr Kollege sie derart aus der Fassung gebracht hatte?

Lachanfall in der "Tagesschau": Susanne Daubner erklärt die Hintergründe

Die AZ hat beim Sender NDR nachgefragt, warum Susanne Daubner derart außer Fassung geriet. Die "Tagesschau"-Sprecherin hat sich daraufhin persönlich gemeldet und sagt: "Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte, oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit. Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder."

Zuschauer feiern Susanne Daubner für Aussetzer in der "Tagesschau"

Die "Tagesschau" hat den Aussetzer von Susanne Daubner ebenfalls auf X geteilt und erklärt dazu: "Wenn Du morgens noch nicht ganz wach bist und alles lustig findest." Die Moderatorin wird in den Kommentaren gefeiert. Ein Zuschauer schreibt: "So fängt der Tag doch gleich gut an. Die phantastische Susanne Daubner, lachend."

Die Sprecherin selbst hat ebenfalls einen Blick in die erfreuten Kommentare geworfen, wie sie der AZ mitteilt: "Die Resonanz auf meinen Lachanfall war auf jeden Fall durchweg positiv bis großartig…. 'Sie haben mir den Tag gerettet', 'herrlich – wunderbar fröhlicher Start in den Tag', 'schön, dieses Lachen, mehr davon, die Welt ist schon ernst genug'." Allerdings betont Susanne Daubner: "Zur Regel sollte das natürlich nicht werden."