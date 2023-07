Kylie Jenner dementiert Operationen im Gesicht

Make-up-Milliardärin Kylie Jenner hat immer wieder aufkeimende Kritik an ihrem Aussehen zurückgewiesen. In der neuesten Folge der "Kardashians" bestreitet sie, ihr ganzes Gesicht in die Hände plastischer Chirurgen gelegt zu haben.

20. Juli 2023 - 16:00 Uhr | (joeka/spot)

Was ist echt, was nicht? Kylie Jenner will nicht die Hilfe plastischer Chirurgen in Anspruch genommen haben. © carrie-nelson/ImageCollect

In der neuesten Folge der Reality-Soap "The Kardashians" bestreitet Kosmetik-Milliardärin Kylie Jenner (25), umfassende chirurgische Veränderungen an ihrem Gesicht vorgenommen zu haben. Make-up-Mogul Jenner, die mit ihrer Linie "Kylie Cosmetics" in jungen Jahren bereits ein Milliardenvermögen angehäuft hat, gegen immer wieder aufkommende Gerüchte, sie habe "ihr ganzes Gesicht" den Künsten plastischer Chirurgen überlassen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Im Gegenteil: Gegenüber ihren Halb-Schwestern Kourtney (44) und Khloé (39) betont die Influencerin und Unternehmerin, sich immer akzeptiert zu haben und keineswegs die unsichere Person zu sein, als die sie manchmal dargestellt werde. Lediglich die gelegentliche Gesichtsbehandlung mit sogenannten "Fillers" gab die 25-Jährige in der Serie unumwunden zu. Kylie Jenner: "Ich habe mich immer geliebt." Es sei "normal, gelegentlich auch unsicher zu sein", betont Jenner in der Soap-Folge. Öffentlich wiederholte Annahmen, sie leide unter mangelndem Selbstbewusstsein und unterziehe sich deshalb regelmäßigen Schönheits-Operationen, seien jedoch völlig unangebracht: "Soweit ich mich erinnern kann, war ich immer das selbstbewussteste Mädchen im Raum. Ich habe mich immer geliebt, wie ich bin." Anderslautende Gerüchte und Spekulationen über ihr Aussehen und ihren angeblichen Zwang, all ihre Fotos ausgiebig nachzubearbeiten, wolle sie nicht länger akzeptieren. Bei ihren Halb-Schwestern Khloé und Kourtney, beide erfolgreiche Mode-Unternehmerinnen, findet Kylie nur Zustimmung: Kourtney kritisiert die "hohen Schönheitsstandards in der Welt", Khloé macht "die Gesellschaft allgemein" dafür verantwortlich, dass Frauen zu immer neuen Beauty-Tricks greifen müssten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de