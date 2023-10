Kurz vor Trennung: Prinz William brachte Prinzessin Kate zum Weinen

Tränen bei Prinzessin Kate: Prinz William soll seine Partnerin vor einigen Jahren zum Weinen gebracht haben, als er sie an Neujahr versetzte. Kurze Zeit später trennte sich das royale Paar...

Prinz William und Prinzessin Kate – eine Liebesgeschichte wie im Märchen, finden viele royale Fans. Ganz so rosig war die Beziehung des Paares allerdings nicht immer. Zwischenzeitlich waren sie sogar getrennt. Kurz vergoss Kate sogar ein paar Tränen wegen ihres Partners. William hatte sie einmal an Neujahr einfach versetzt.

Kate durfte Weihnachten 2006 nicht bei den Royals feiern

Das Paar versuchte zwar, die Beziehung möglichst privat zu halten, die Presse war dem royalen Junggesellen aber natürlich stets auf den Fersen. So wurde auch ein Zwischenfall publik, den Autorin Katie Nicholl in ihrem Buch "The Making of a Royal Romance" (dt: Die Entstehung einer royalen Romanze) aufgriff. Wie die Royal-Expertin schilderte, soll William Kate zum Weinen gebracht haben. Der Grund für die Tränen: Der Prinz versetzte an Neujahr seine damals bürgerliche Freundin.

Kate Middleton in Londons Straßen im Dezember 2006 © imago/ZUMA Press

Obwohl William und Kate 2006 bereits seit fünf Jahren ein Paar waren, feierten sie Weihnachten nicht zusammen. Laut Nicholls lag das an den strengen Regeln der Queen, die zu den Feierlichkeiten in Sandringham nur verheiratete Paare einlud.

Prinz William versetzte Kate an Neujahr

Um die Trennung an den Weihnachtstagen wettzumachen, schmiedete das Paar "große Pläne" für das neue Jahr. Und die cancelte William kurzfristig. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll er Kate angerufen haben, um ihr mitzuteilen, dass er auch über Neujahr bei seiner Familie bleiben würde. Eigentlich hatte er versprochen, die Zeit bei den Middletons zu verbringen.

Im April 2007 berichteten die britischen Medien über die Trennung von William und Kate. Wie Nicholl in ihrem Buch schildert, soll der Prinz Bedenken vor der Ehe gehabt haben, vor allem im Hinblick auf die schwierige Ehe seiner Eltern.

"William hatte Zweifel und setzte sich mit seinem Vater und seiner Großmutter zusammen, um ein offenes Gespräch über seine Zukunft mit Kate zu führen. Beide rieten ihm, nichts zu überstürzen", so die Autorin. Laut einer Quelle soll die Queen "enttäuscht" von der Trennungs-Nachricht gewesen sein. Grund zur Sorge gab es allerdings nicht, denn bereits wenige Wochen später wurden die beiden knutschend auf einer Party in einer Armee-Kaserne in Bovington gesichtet.

Prinzessin Kate sprach im TV über Trennung

2010 machte das Paar seine Verlobung bekannt. In ihrem ersten Fernsehinterview gab Kate zu, dass sie "nicht sehr glücklich" über die Trennung gewesen sei. Aber es habe sie zu einer stärkeren Person gemacht. "Man findet Dinge über sich selbst heraus, die einem vielleicht gar nicht bewusst waren. Ich glaube, man kann sich in einer Beziehung ziemlich verausgaben, wenn man jünger ist, und ich habe diese Zeit auch für mich sehr geschätzt, obwohl ich das damals nicht gedacht habe", erklärte die heutige Prinzessin damals.

Auch William habe die Auszeit gutgetan. Letztendlich gab es für den britischen Prinzen und seine Kate ja doch ein Happy End wie im Märchen. Die beiden sind auch nach über zehn Jahren Ehe offenbar glücklich verheiratet und haben mit George, Charlotte und Louis Familienzuwachs bekommen.

Prinz William kassierte einen Korb von seiner Frau

Die Kinder stehen bei Kate inzwischen an erster Stelle. Das musste jetzt auch William am eigenen Leib erfahren. Der Prinz von Wales muss im November alleine zu einer Preisverleihung nach Singapur reisen. Seine Ehefrau erteilte ihm für die Veranstaltung einen Korb und bleibt mit dem Nachwuchs zu Hause.

George, Charlotte und Louis drücken seit ein paar Wochen wieder fleißig die Schulbank. Die drei kleinen Royals besuchen eine öffentliche Schule und sollen auch sonst so normal wie möglich aufwachsen. Für Kate als berufstätige Mutter bringt das so einige Herausforderungen mit sich. Die Prinzessin musste sich sogar schon öfter bei der Schule ihrer Kinder fürs zu spät kommen entschuldigen.