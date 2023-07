Kurz vor Thurn und Taxis Festspiele in Regensburg: Kritiker geht in der AZ auf Fürstin Gloria los – was der Veranstalter sagt

Am Freitag starten in Regensburg die Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2023 mit großem Staraufgebot. Doch bereits vorab formiert sich Protest gegen die Veranstaltung, vor allem gegen Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis. Was steckt hinter der lautstarken Kritik an der Fürstin? Und was sagen die Verantwortlichen der Schlossfestspiele dazu? Die AZ hat mit einem Gegner und dem Veranstalter gesprochen.

Giovanni Zarrella, Alphaville, Simply Red, Jonas Kaufmann und Eros Ramazzotti – die Liste der Künstler, die ab Freitag (14. Juli) bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg auftreten, ist überaus prominent besetzt. Auch 2023 dürften wieder hochkarätige VIP-Gäste aus Showbiz, Adel und Politik erwartet werden, so besuchten vergangenes Jahr etwa Kabarettistin Monika Gruber, Star-Koch Alfons Schuhbeck und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die glamouröse Veranstaltung. Doch seit Monaten wird vermehrt Kritik an den Schlossfestspielen laut, was vor allem an der umstrittenen Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis liegen dürfte. Dieses Jahr formiert sich bereits vorab Protest gegen die Fürstin und das Regensburger Event, es werden sogar Demonstrationen erwartet. Was steckt dahinter? Die AZ hat bei Jonas Höschl, Fotograf und Konzeptkünstler aus Regensburg, sowie beim Veranstalter mal nachgehakt.

Gegenwind für Gloria von Thurn und Taxis: Demonstranten üben Kritik an der Fürstin

Mit ihren Aussagen polarisiert Gloria von Thurn und Taxis die Öffentlichkeit. Manche lieben sie für ihre klare Meinung, andere kritisieren sie für ihre verbalen Ausfälle. Klar ist, dass sich die Fürstin mit ihren teils rassistischen und queerfeindlichen Statements nur selten zurücknimmt. So bezeichnete sie 2022 Herzogin Meghan als "gar keine echte Schwarze" und verglich die Homo-Ehe mit dem Werk des Teufels. Ab Freitag wird sie wieder als Schirmherrin für die Thurn und Taxis Schlossfestspiele in die Kameras lächeln. Doch die gute Laune könnte ihr schnell vergehen, wenn sie vor die dicken Schlossmauern blicken wird. Am Eröffnungstag findet die Demonstration "Thurn und Taxis, ab in die Galaxis" der feministischen Gruppe "eben.widerspruch" statt, samstags wollen sich Mitglieder von "Fridays for Future Regensburg" für die Kundgebung "Gloria wegbassen!" vor den Toren des Schlosses positionieren.

Die Kritik an den Regensburgern Schlossfestspielen und Gloria von Thurn und Taxis ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr forderten die jungen Vertreter der DGB-Oberpfalz die Enteignung der Fürstin. Im März 2023 richtete sich das Bündnis "Solidarische Stadt Regensburg" mit einem Boykott-Aufruf an die Stargäste der Veranstaltung und in einem offenen Brief übten rund 100 Künstler und Künstlerinnen aus Regensburg Kritik an der 63-Jährigen.

Regensburger Künstler stellt klar: Fürstin Gloria will "ihr rechtes Weltbild verbreiten"

Einer der Unterzeichner des offenen Briefs ist der Konzeptkünstler und Fotograf Jonas Höschl. Aber warum bezieht er Stellung gegen Gloria von Thurn und Taxis? "Die Aussagen der Schirmherrin lassen sich 2023 nicht mehr als Schrulligkeiten wegwischen. Spätestens jetzt wird mit ihren fast wöchentlichen Auftritten im rechtspopulistischen Online-Format 'Achtung: Reichelt!', des ehemaligen 'Bild'-Chefredakteurs, ein geschlossen rechtes Weltbild erkennbar", erklärt er dazu im Gespräch mit der AZ. Für ihn sei die 63-Jährige "längst eine politische Agitatorin geworden", die durch ihr großes Netzwerk ihr "rechtes Weltbild zu verbreiten" versuche.

Wirtschaftsfaktor Schlossfestspiele: "Da sieht man über rassistische und homophobe Aussagen hinweg"

Dass Fürstin Gloria bei den Schlossfestspielen noch immer eine Bühne geboten werde, hängt für Jonas Höschl damit zusammen, dass sie "wirtschaftlich, aber auch freundschaftlich bestens vernetzt" sei. Auch der Faktor Geld lasse sich dabei nicht ignorieren. "Für Hoteliers und die Lokalpresse ist es vermeintlich lohnenswert, zu den Schlossfestspielen etwas internationalen Glamour in der Stadt zu haben. Da sieht man dann gerne einmal über rassistische und homophobe Aussagen hinweg."

Auf AZ-Anfrage: Giovanni Zarrella äußert sich nicht zu Kritik an Fürstin Gloria

Trotzdem werden auch 2023 wieder große Stars in Regensburg erwartet, unter anderem wird Giovanni Zarrella auf dem Event singen. Aber warum lassen sich Künstler überhaupt darauf ein, mit der skandalumwitterten Gloria von Thurn und Taxis in Verbindung gebracht zu werden? Für Jonas Höschl liege das an einer möglichen Unwissenheit der musikalischen Gäste, wie er der AZ erklärt: "Da ich selbst ja auch immer wieder mit Musiker*innen zusammenarbeite, kann ich das gut nachvollziehen. Die Veranstaltungen werden ja vor allem von Booking-Agenturen in Rücksprache mit dem Management organisiert. Die Künstler*innen bekommen vermutlich selten etwas von der lokalen Debatte um die Thurn und Taxis Schlossfestspiele mit."

Und was sagt Giovanni Zarrella selbst zum Wirbel um die Schirmherrin der Regensburger Veranstaltung? Bislang hat auf Nachfrage der AZ weder der Sänger noch sein Management reagiert. Dass es auch anders geht, hat 2019 Johannes Strate, Frontman der Band Revolverheld, bewiesen. Obwohl der Musiker bei den Schlossfestspielen auftrat, hat er auf der Bühne offen seine Kritik an Fürstin Gloria ausgesprochen. "Revolverheld hat in der Konsequenz dann die Bühne dafür genutzt, um Kritik an Gloria von Thurn und Taxis zu üben und spendete ihre komplette Gage an die Regensburger Seenotrettungs-Organisation Sea-Eye. Das ist natürlich ein toller Weg, um mit der Situation umzugehen. Ich würde mich freuen, wenn ähnliches vonseiten der auftretenden Musiker*innen dieses Jahr wiederholt wird", sagt Jonas Höschl zur AZ. Der Regensburger Fotograf betont dabei, dass die Kritik sich weder an die Künstler noch an die Schlossfestspiele selbst, sondern "ausschließlich an Gloria von Thurn und Taxis" richtet.

Proteste gegen Gloria von Thurn und Taxis: Das sagt der Veranstalter der Schlossfestspiele

Doch wie steht der Veranstalter Odeon Concerte zu den Protesten gegen die Fürstin? Immerhin wird das Event dadurch weniger glamourös erscheinen. Unternehmensinhaber Reinhard Söll betont auf AZ-Anfrage, dass das "fürstliche Haus" Thurn und Taxis "nicht Veranstalter der Schlossfestspiele" sei und es sich bei den fragwürdigen Aussagen "um persönliche Meinungsäußerungen von Gloria von Thurn und Taxis" handle. Dazu Stellung beziehen, wollte Reinhard Söll in der AZ jedoch nicht.

Jonas Höschl hingegen äußert im Gespräch mit der AZ einen klaren Wunsch, der an den Veranstalter gerichtet ist: "Ich würde mir wünschen, dass der Veranstalter einsieht, dass es sich nicht lohnt, mit Gloria von Thurn und Taxis als Schirmherrin zu schmücken. Eine rechte Agitatorin als Werbegesicht hat keinen positiven Effekt für seine Veranstaltung. Solange die Schlossfestspiele so sehr mit Gloria von Thurn und Taxis verbunden sind, wird es Reibung um ihre rechtspolitische Positionierung geben. Wenn sich der Veranstalter diesen Tatsachen stellen würde, müsste er einsehen, dass er zumindest auf Gloria von Thurn und Taxis als Schirmherrin verzichten, oder vielleicht sogar den Veranstaltungsort wechseln sollte." Ob das in naher Zukunft in Erfüllung gehen wird, bleibt abzuwarten.