Kurz nach Dreharbeiten gestorben: Hape Kerkeling spricht über herben Verlust

Ende Oktober setzt RTL+ die Kult-Komödie "Club Las Piranjas" in Form einer Mini-Serie fort. Jetzt spricht Darsteller und Produzent Hape Kerkeling in einem Interview über einen harten Schicksalsschlag, den das Team kurz nach den Dreharbeiten verarbeiten musste.

In den Neunzigern erreichte der Hape-Kerkeling-Film "Club Las Piranjas" Kultstatus – jetzt setzt RTL+ die Komödie in Form einer Mini-Serie-fort. In einem Interview zu der Serie beantwortet Kerkeling dabei Fragen zur Show und spricht auch über Privates.

Hape Kerkeling erfüllt Fan-Träume mit neuer Serie

Auf die Frage, warum es nach jetzt 28 Jahren ein Comeback gebe, hat Hape Kerkeling eine einfache Antwort: "Für die Fans." Die hätten ihn immer wieder gefragt, wann es denn endlich mit dem Klassiker weitergehe. Diesen Wunsch wolle er jetzt gemeinsam mit RTL erfüllen. Dafür werde er "Club Las Piranjas neu auf die Bildschirme zurückbringen – in all seiner Gruseligkeit und mit all seinem Charme."

"Club Las Piranjas"-Nachfolger klärt offene Fragen

Am Ende des alten Filmes blieben für die Fans viele Fragen offen. Eine davon ist, was eigentlich aus Björn, dem Sohn von Edwin und Frau Dr. Renate Wenger, geworden ist. In der neuen Serie wird dieses Geheimnis nun endlich gelüftet.

Wie geht es in der neuen Hape Kerkeling-Serie weiter?

"Viele haben es vermutet, manche haben es gedacht, aus Edwin Öttel ist im Laufe der Jahre nicht wirklich etwas geworden. Heute ist er Manager der Schlagersängerin Lilly de Jung. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist sie keine bekannte Schlagersängerin. Es läuft also nicht so rund bei Edwin. Die Wohnung wird ihm gekündigt und von seinem Schlagerbus, mit dem er durch die Gegend fährt, müsste der Unterboden dringend mal erneuert werden. Keine guten Grundvoraussetzungen für eine rosige Zukunft", erklärt Kerkeling im Interview.

Was ist aus Dr. Renate Wenger geworden?

"Dr. Renate Wenger geht langsam in den Sonnenuntergang ihres Lebens, muss ihr Erbe ordnen und hat seinerzeit, nachdem der „Club Las Piranjas“ in Ägypten geschlossen wurde, einen neuen Club auf Mauritius aufgebaut. Vor ihren Tod will sie mit allen Mitteln verhindern, dass ihr heiß geliebter Sohn Björn, der den Club auf Mauritius inzwischen leitet – obwohl er kein gutes Händchen für Urlauber hat – seine Freundin Lani, eine vietnamesisch-stämmige, sehr sympathische junge Frau, heiratet", heißt es weiter.

Um die Hochzeit zu verhindern, lade Renate Edwin zu sich ein, um ihm vorzuschlagen, die Hälfte des Clubs zu erben, wenn er die Ehe verhindern könne. Edwin habe dabei aufgrund seiner finanziellen Situation keine wirkliche Wahl. Nach Renates Tod nehme das Verhängnis dann seinen Lauf.

Dort Arbeiten, wo andere Urlaub machen – Kerkeling gibt Einblick in die Dreharbeiten

Dreharbeiten auf der Ferieninsel Mauritius klingen für Viele nach einem Traumjob. Für Hape Kerkeling war es aber alles andere, als das. "Auf Mauritius war Regenzeit – das hieß viel Warten, wenig Drehen und starke Nerven! Ach Gott, am Ende ist es trotz aller Widrigkeiten – von denen man in der fertigen Mini-Serie ja nichts sieht – sehr schön und lustig geworden", beschreibt Kerkeling die Arbeit auf der Insel.

Todesfall nach Dreh: Hape Kerkeling widmet Serie verstorbenen Kollegen

Nicht alles an dem Dreh zur neuen Serie war jedoch positiv für Kerkeling. Kurz nachdem die Serie fertig war, musste er unerwartet Abschied von einem Kollegen nehmen: "Es ist mir besonders wichtig zu sagen, dass einer unserer wunderbaren Darsteller, Matthias Lamp, der den Falko Schnepper gespielt hat, leider in seiner letzten Rolle zu sehen sein wird, denn er ist knapp vier Wochen nach Beendigung der Dreharbeiten völlig unerwartet gestorben. Daher hat sich der gesamte Cast und Regisseur überlegt, dass wir die Serie dem lieben Matthias und der bleibenden Erinnerung an ihn widmen wollen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Völlig überraschend sei der 41-Jährige nach "kurzer, schwerer Krankheit" am 14. August gestorben, berichtet das Theaterportal "Nachtkritik" unter Berufung auf die Familie von Matthias Lamp. Der gebürtige Heidelberger spielte 2016 seine erste größere Rolle in dem Film "Lotte". Kurz nach den Dreharbeiten zu Kerkelings Serie, verstarb er.

Neue Serie: Ehemann von Hape Kerkeling spielt auch wichtige Rolle im Projekt

Die neue Mini-Serie zu "Club Las Piranjas" wurde bereits im Dezember 2021 angekündigt. Ein Jahr später begannen dann die Dreharbeiten in Köln und auf Mauritius. Die erste Folge erscheint bei RTL+ am 19. Oktober. Wann "Club Las Piranjas" im Free-TV läuft, steht noch nicht fest.

Interessant: Hape Kerkelings Ehemann Dirk hat ebenfalls bei "Club Las Piranjas" mitgewirkt wie es von RTL heißt: "Als Produzenten zeichnen Mark Werner, Tobias Rosen und Bernd von Fehrn (Director Fiction) für Warner Bros. IPTV sowie Hape Kerkeling, Dirk Kerkeling und Harro von Have für Honeybird Film verantwortlich."