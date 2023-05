Krönung von König Charles III. im TV und Livestream: Hier können Sie das Event verfolgen

Die Krönung von König Charles III. wird zweifellos eines der wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr sein. Wann die Krönung stattfindet und wo Sie sie live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Am Samstag, den 6. Mai, findet die offizielle Krönung von Charles III. statt. AZ zeigt, wo Sie das Event live verfolgen können.

Charles III. wird am Samstag, den 6. Mai, in der Westminster Abbey in London zum König des Vereinigten Königreichs, Nordirland sowie der Commonwealth Realms gekrönt. Doch wo wird das Event übertragen? AZ gibt einen Überblick.

Krönung von Charles III.: Alle TV-Übertragungen und Livestreams im Überblick

Mehr als fünf Stunden Live-Berichterstattung zu Charles' Krönung in der ARD

Neben einem Rahmenprogramm in der Mediathek überträgt die ARD am 6. Mai ab 9:30 Uhr die gesamte Krönung in einer über fünfstündigen Live-Berichterstattung. Vor Ort wird ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert berichten, aus dem Studio wird Moderatorin Julia-Niharika Sen mit der ARD-Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow und weiteren Gästen das Geschehen beobachten und kommentieren.

Krönung von König Charles III. bei Sat.1

Neben einer Live-Berichterstattung aus London, die um 9:30 Uhr startet, spricht Marlene Lufen im Studio mit Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz von Hannover, Major William Hunt (Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten) sowie Ross Antony über die Krönung von Charles III. Vor Ort berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck, Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace.

Joko und Klaas kommentieren Charles' Krönung

Eine Besonderheit bei Sat.1: Da Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Staffelauftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren haben, wurden sie von ProSieben dazu verdonnert, die Krönungszeremonie am 06. Mai beim Schwestersender eine Stunde live als Gast-Kommentatoren zu begleiten.

RTL-Thementag zur Krönung von König Charles III.

Bei RTL startet das Programm um die Krönung von Charles III. bereits um 4:35 Uhr mit der Deutschland-Premiere von "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor". Um 9:00 Uhr beginnt die siebenstündige Live-Sendung moderiert von Frauke Ludowig, Michael Begasse und Guido Maria Kretschmer. Unter den Gästen befinden sich der Cousin von König Charles Eduard Prinz von Anhalt, Gräfin Stephanie von Pfuel sowie Moderatorin und Autorin Mareile Höppner. Die Korrespondenten Katharina Delling und Ulrich Oppold werden live aus London berichten.

Welt TV überträgt Sondersendung zur Krönung

Welt-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Alexander Siemon informieren von 11 bis 16 Uhr live über die Krönung von König Charles III. Kommentiert wird die Zeremonie von Adelsexperte Jürgen Worlitz, berichten werden außerdem die Welt-Reporterinnen Alina Quast und Laura Kipfelsberger sowie Korrespondent Arndt Striegler.

Die Krönung von König Charles III. im Livestream

Natürlich können Sie das Event auch über die Internetauftritte der jeweiligen Sender bzw. über diverse Streamingportale verfolgen. Eine Auswahl: