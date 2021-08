Krise bei Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc? Das sagt Mutter Natascha

Jimi Blue Ochsenknecht und Freundin Yeliz Koc sollen sich nach ihrer Liebeskrise einander wieder annähern. Nachdem die schwangere Influencerin gemeinsame Pärchenfotos gelöscht hatte, scheinen sie wieder Zeit miteinander zu verbringen. Und Mutter Natascha nimmt Stellung zu den Gerüchten.

Sie waren doch so verliebt, freuten sich gemeinsam aufs neue Heim in Hannover und auf ihr erstes gemeinsames Kind, das ein Mädchen wird. Doch es soll zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht kriseln – oder gekriselt haben!?

Ein Insider sagte Mitte Juli der " ": "Beide stecken in einer Liebeskrise." Sie seien "von den Ereignissen der Schwangerschaft überrannt" worden und "aktuell in einem Stadium, wo sie selbst nicht wissen, wie ihr Status lautet", so der Vertraute weiter.

Natascha Ochsenknecht äußert sich zu angeblicher Liebes-Krise bei Jimi Blue und Yeliz Koc

Weder von Yeliz Koc noch von Jimi Blue war etwas über ihren Beziehungsstatus zu hören, auch von der restlichen Ochsenknecht-Familie äußerte sich niemand – bis jetzt. Denn endlich hat Natascha Ochsenknecht, die Mutter des 29-Jährigen, Stellung genommen. Sie finde die Gerüchte "lächerlich", erklärte sie " ": "Es geht allen wunderbar."

Dass die beiden (wieder) Zeit miteinander verbringen, verraten die beiden auch indirekt bei Instagram. Beide posteten am Mittwochabend eine Story aus einem Restaurant, in dem sie sich ein Dessert teilten.

Jimi Blue Ochsenknecht und schwangere Yeliz Koc gemeinsam unterwegs

Schon am 27. Juli wurden die beiden gemeinsam in Hannover gesichtet, wie " " berichtet. Ein weiteres Indiz für eine Annäherung ist, dass sich Jimi Blue in seiner Instagram-Story beim Gassigehen gezeigt hat - mit dem Hund von Yeliz Koc. Ob die beiden zusammen oder getrennt sind, ist aktuell nicht bekannt.

Zuvor hatte die 27-Jährige, die durch "Der Bachelor" und die Völz-Ohrfeige bekannt wurde, gemeinsame Fotos mit Jimi Blue Ochsenknecht gelöscht. Nur ein Pool-Schnappschuss ist noch auf ihrem Instagram-Profil geblieben, auf dem der werdende Vater den Bauch der schwangeren Yeliz küsst.

Geburtstermin im Spätsommer: Yeliz Koc ist im siebten Monat von Jimi Blue schwanger

Yeliz Koc folgt Jimi Blue Ochsenknecht auch nicht mehr auf Instagram und teilte am 19. Juli in ihrer Story mit: "Traurig, dass man erst am Ende merkt, wie hinterhältig manche Menschen sind." Bezieht sich dieses Statement auf (Ex-)Freund Jimi Blue Ochsenknecht? Yeliz ist aktuell im siebten Monat schwanger.

Sohn von Uwe Ochsenknecht: Liebe und Baby im Eiltempo

Erst vor elf Monaten machte der Sohn von Uwe Ochsenknecht öffentlich, dass er die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin liebt. Im Februar 2021 verkündeten die beiden die Schwangerschaft, ehe das Paar von Berlin in Yeliz' Heimatstadt Hannover zog. Zuletzt zeigten sich die beiden noch im Liebes-Urlaub auf der griechischen Insel Kos.

Jimi Blue Ochsenknecht hat seit vier Wochen keine Instagram-Beiträge mehr veröffentlicht und hat sich dementsprechend auch noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Yeliz postet zwar fleißig Storys, doch zu den Gerüchten hat sie bislang keine Stellung genommen.