Krebs-Diagnose und schon Metastasen: Daniel Aminati bangt öffentlich um seine Frau

Erst im August sind "Taff"-Moderator Daniel Aminati und seine Ehefrau Patricia Eva Eltern eines Mädchens geworden. Jetzt muss das Paar eine Schockdiagnose verkraften: Bei der 29-Jährigen wurde bösartiger Hautkrebs festgestellt, der bereits Metastasen gebildet hat. Die OP am Hals ist inzwischen gut verlaufen. Der Tumor und einige Lymphknoten wurden entfernt, nun folgen weitere Behandlungen.

Für "Taff“-Moderator Daniel Aminati (49) war 2022 ein turbulentes Jahr. Im April vergangenen Jahres heiratete er seine – damals schwangere – Patrice Eva (29). Wenige Wochen bevor Tochter Charly Malika das Licht der Welt erblickte, erlitt der Prosieben-Moderator aber eine furchtbare Familien-Tragödie: Er verlor seine kleine Schwester Deborah, die am 3. August mit nur 46 Jahren in Westafrika verstarb.

Erst im August verlor Daniel Aminati seine Schwester Deborah

"Meine Schwester starb nach jahrzehntelangem exzessivem Alkoholkonsum. Ihr Körper und ihre Seele waren total ausgelaugt und müde“, sagte Daniel Aminati später in einem "Bild"-Interview.

Erneuter Schicksalsschlag: Daniel Aminatis Ehefrau Patricia Eva hat Hautkrebs

"Nach dem so intensiven letzten Jahr, das voller Höhen und Tiefen war, traf uns nun die nächste Nachricht unerwartet und hart. Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice Eva ergab die Diagnose: bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat,“ schrieb Daniel Aminati am Sonntag in einem Post auf Instagram.

"Die OP am Hals ist inzwischen gut verlaufen. Der Tumor und einige Lymphknoten wurden entfernt. Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen. Sie ist unglaublich tapfer und begegnet diesem Schicksalsschlag mit einer bewundernswerten Zuversicht“, fuhr der Moderator fort.

Patricia Eva Aminati spricht über die Schock-Diagnose

Eine Stunde später meldete sich die Ehefrau des Moderators selbst zu Wort. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 29-Jährige fünf Bilder, die sie im Krankenhaus zeigen – unter anderem mit Töchterchen Charly Malika.

"In den letzten Wochen haben wir uns etwas zurückgezogen - denn leider machen wir gerade eine nicht ganz leichte Zeit durch“, schrieb Patricia Eva.

Daniel Aminatis Ehefrau ist traurig, weil sie sich bald ein zweites Kind gewünscht hat

Die 29-Jährige teilte auf Instagram mit, dass sie "zuversichtlich“ und "positiv“ ist. Ihre Pläne, bald wieder Mutter zu werden, müssen jedoch aufgrund der Diagnose erstmals auf Eis gelegt werden.

"Traurig macht mich jetzt der Gedanke, dass mein größter Wunsch - schnell nach der Geburt unserer Tochter wieder ein Kind zu bekommen - erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss.“

Patricia Eva zeigt sich dennoch dankbar: "Glücklich macht mich, meinen Mann Daniel, unsere kleine Tochter Charly Malika und meine Familie an meiner Seite zu haben. Wir halten zusammen.“