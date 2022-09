"Krankheit ist nicht heilbar": Sophia Thomalla hat seltenen Gendefekt

Sophia Thomalla hat verraten, dass sie an einem sehr seltenen Gendefekt leidet. "Die Krankheit ist nicht heilbar", erklärte sie auf Instagram. Mit ihrem Post will sie einem ebenfalls betroffenen Mädchen helfen.

Moderatorin Sophia Thomalla (32) leidet seit ihrer Geburt an einer venösen Malformation. . Übersetzt hieße das "Gefäßmissbildung", sagte sie dort über die Erkrankung: "Das ist ein sehr, sehr seltener Gendefekt." Die Ärzte könnten sich bis heute nicht so richtig erklären, "woher der kommt". Sie habe in ihrem Leben "schon unzählige Operationen" hinter sich. Die nächste OP stehe schon an, so Thomalla. "Mein rechter Unterarm ist befallen." An anderer Stelle sagt der TV-Star: "Die Krankheit ist nicht heilbar - in über 90 Prozent." Und sie fügte hinzu: "Das soll kein Gejammer werden. Mir geht es hervorragend. Ich bin auch nicht großartig eingeschränkt. Außer dass ich das jährlich kontrollieren lassen muss."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Hilfe für betroffenes Mädchen

Die Moderatorin macht ihre Erkrankung aus einem guten Grund öffentlich. Nur wenige Ärzte seien darauf spezialisiert. Ihr Arzt in Hamburg, bei dem sie bereits sehr lange in Behandlung sei, habe ihr nun von einer Geschichte erzählt, die sie berührt habe, berichtet Sophia Thomalla weiter. Ein Mädchen aus Russland habe dieselbe Krankheit wie sie, nur sehr viel schlimmer, das ganze rechte Bein und Teil des Gesäßes seien befallen. Dieses Mädchen müsse schnell operiert werden. In Russland gebe es aber nicht die Möglichkeiten, sie zu behandeln. Deshalb wollen die Spezialisten in Hamburg helfen. Das Problem des kleinen Mädchens, so die Moderatorin: "Keiner möchte für sie spenden, weil sie aus Russland kommt." Das finde Thomalla "unfassbar traurig", weil: "Was hat das arme Mädchen mit dem Krieg zu tun?" Thomalla bittet nun auf Instagram um Spenden für das Kind.