Kopfüber und hoch hinaus: So akrobatisch wird Helene Fischers Show

Helene Fischer meldet sich bei Instagram mit einem Vorgeschmack auf ihre kommende Show zurück. Die drei Clips zeigen jede Menge Akrobatik - und das hoch in den Lüften.

Neun Wochen nach ihrem letzten Feed-Post meldet sich Superstar Helene Fischer (38) mit drei neuen Videos bei Instagram zurück. Alle drei gewähren einen kleinen Vorgeschmack auf ihre kommende Show. Und eines steht fest: Es wird akrobatisch.

Während sie noch nicht zusammen mit den Akrobaten zu sehen ist, hängt sie bereits in den Seilen und dreht sich kunstvoll. Außerdem steht sie auf einer Menschenpyramide. läuft sie freischwebend eine imaginäre Wand nach oben und zeigt eine Kopf-über-Pose.

Den Fans gefällt, was sie da sehen. "Oh Yes!!!! Ich freu mich schon so!!!! Das wird mega", "Dat wird grooooß! Und hoooooch! Und nass. Riesen Vorfreude auf diese Zeit" oder "Es wird das Highlight des Jahres", ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Die große "Rausch Live"-Tournee

Die große "Rausch Live"-Tournee wird den Schlagerstar durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen. Insgesamt wird es 70 Termine geben. Einmal mehr arbeitet Fischer mit dem Cirque du Soleil zusammen, der die Konzerte kreativ begleiten wird. Los geht es am 21. März in Bremen. Nach Stationen in Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München endet die Tour am 8. Oktober in Frankfurt.