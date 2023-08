Konkurrenz für Gigi & Bella: Schwester Alana Hadid feiert Model-Debüt

Bei der Fashion Week in Kopenhagen konnten aufmerksame Besucher eine der Hadid-Schwestern auf dem Laufsteg entdecken. Doch es handelte sich dabei nicht um Gigi oder Bella, sondern um ihre Halbschwester Alana. Die 40-Jährige feierte ihr Debüt als Runway-Model.

Alana Hadid (40) hat ihr Model-Debüt hinter sich. Ihre beiden Halbschwestern sind bereits erfahrene Runway-Profis. Kurz nach ihrem 40. Geburtstag steigt die ältere Halbschwester von Gigi (28) und Bella Hadid (26) in die Fußstapfen ihrer berühmten Model-Geschwister. Im Rahmen der Fashion Week in Kopenhagen hat die Kreativ-Direktorin ihr Debüt als Laufsteg-Model gefeiert. Für das dänische Label Saks Potts eröffnete sie die Show am ersten Tag der Modenschau in Kopenhagen.

Alana Hadid feiert ihren ersten Runway

l teilte Alana mehrere Eindrücke aus dem Backstage-Bereich der Fashion Show. Außerdem postete sie ein Video, in dem sie ausgelassen verkündet, dass sie gerade zum allerersten Mal auf einem Runway gelaufen sei. Ihre ältere Schwester Mariella kommentierte den Post mit den Worten: "40 werden und Laufsteg-Model werden."

Auf dem Laufsteg präsentiere Alana eine Kombination aus Makramee-BH, einer kurzen beigefarbenen Lederjacke sowie einem blau glitzerndem Paillettenrock über einer Jeans. Vervollständigt wurde das Outfit durch silberne Flip-Flops.

Mit ihrer Cousine bei der Fashion Week

Alana Hadid scheint nicht nur ihr Model-Debüt sehr zu genießen, sondern auch die Zeit in der dänischen Hauptstadt: Die Fashion Week in Kopenhagen ist derzeit in vollem Gange und läuft noch bis zum 11. August. Neben ihrem Laufsteg-Debüt ist Alana zusammen mit ihrer Cousine und Freundin Nadine Matar als Besucherin und Zuschauerin unterwegs. Trotz Regenwetter genießen die beiden in kunterbunten Outfits die Fashion Shows und Press Days verschiedener Labels und Modemarken.

So ist Alana Hadid mit Bella und Gigi verwandt

Alana Hadid ist die zweitälteste Tochter von Immobilien-Unternehmer Mohamed Hadid. Aus der geschiedenen Ehe mit seiner ersten Frau Mary Butler stammt außerdem noch Tochter Marielle Hadid (42). Mit seiner zweiten Ex-Frau, dem ehemaligen niederländischen Model Yolanda Hadid (59), hat der Bauunternehmer die drei Kinder Gigi, Bella und Anwar Hadid (24).