Königin Margrethe von Dänemark: So läuft der Besuch in München ab

München bekommt am Freitag und Samstag royalen Besuch. Königin Margrethe von Dänemark wird der bayerischen Landeshauptstadt eine Stippvisite abstatten. Was hat die Monarchin geplant und wird man sie auch öffentlich sehen?

Am 12. und 13. November wird sich München ganz besonders herausputzen, denn dann schaut die dänische Königin Margrethe vorbei. Die 81-Jährige will mit ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, Deutschland einen Besuch abstatten und reist für diesen Anlass auch in die bayerische Landeshauptstadt.

Königin Margrethe und Kronprinz Frederik auf Deutschlandbesuch: Was ist geplant?

Wie das mitteilt, wird die erste Station von I.M. Königin Margrethe II und S.K.H. Kronprinz Frederik am 10. November Berlin sein. Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Frau Elke Büdenbender werden die dänischen Royals begrüßen. Es ist ein Besuch des Brandenburger Tors geplant, gefolgt von einem Mittagessen im Bundeskanzleramt und einem Staatsbankett im Schloss Bellevue.

Am 11. November besuchen die Königin und der Kronprinz die offizielle Eröffnung des Programms der dänischen Wirtschaftsdelegation. Während Frederik an einigen Seminaren und Veranstaltungen teilnehmen wird, will Margarethe mehrere Berliner Kulturinstitutionen anschauen.

Deshalb teilt sich Königin Margrethe den Besuch mit Kronprinz Frederik auf

Die Königin überlässt manche Aufgaben gerne Mitgliedern ihrer Familie, wie sie vor ihrem Deutschlandbesuch im Gespräch mit dem ZDF-Magazin " " erklärt: "Der Kronprinz und die Kronprinzessin, die ja sehr viel jünger sind, sind in der Lage, eine Menge Dinge zu tun, die ich nicht mache. Und in manchen Fällen bin ich auch weniger daran interessiert. Es gibt also genug zu tun."

München begrüßt Königin Margrethe: Wird man sie sehen können?

Für ihren Kurztrip nach München am 12. und 13. November wird Königin Margrethe allerdings auf die Hilfe von Frederik verzichten. Der Kronprinz reist bereits von Berlin zurück nach Dänemark.

Freitag: Glyptothek, Munich Urban Colab, Bankett mit Söder

Begrüßt werden soll die Monarchin um 13.45 Uhr an der Residenz von Ministerpräsident Markus Söder. Um 14.45 Uhr steht der gemeinsame Rundgang in der Glyptothek an. Um 16 Uhr besucht die dänische Monarchin Munich Urban Colab in der Freddy-Mercury-Straße. Am Abend, um 19.30 Uhr, lädt Ministerpräsident Markus Söder zum offizielles Bankett in die Residenz.

Markus und Karin Söder auf dem roten Teppich in der Münchner Residenz © Felix Hörhager

Samstag: Königin Margrethe besucht Akademie der bildenden Künste

Am Samstag um 10 Uhr zeigt sich Margrethe in der Akademie der bildenden Künste. Dort findet eine Unterzeichnungszeremonie für ein neues Pilotprogramm für RESIDENCY-Stipendien zwischen dänischen Kulturbehörden und der Kunstakademie München statt.