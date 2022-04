Königin Letizia von Spanien zeigt: So geht schlichte Eleganz

Auch ein einfarbiger Look kann begeistern. Das hat Königin Letizia von Spanien am Freitag in ihrem marineblauen Etuikleid von Carolina Herrera bewiesen.

22. April 2022 - 22:16 Uhr | (eee/spot)

Königin Letizia greift gern zu schlichten und eleganten Stücken. © imago/ZUMA Wire

Schlicht, aber elegant: So lässt sich etwa der Kleidungsstil von Königin Letizia von Spanien (49) beschreiben. Mit ihrem Ehemann König Felipe VI. (54) besuchte die Monarchin am Freitag eine Veranstaltung in der Universität von Alcalá in Madrid. Für ihren Auftritt warf sie sich in ein knielanges, marineblaues Etuikleid mit langen Ärmeln von Carolina Herrera. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Dazu kombinierte sie ein paar hohe Lackpumps mit Riemchen. Ihre Haare trug sie offen und frisierte sie zu leichten Wellen. Ein paar kleine, goldene Kreolen und ein ebenfalls goldener Statement-Ring machten den eleganten Look komplett. Dazu wählte Letizia ein dezentes Make-up und betonte ihre Augen mit Mascara und braunem Lidschatten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de