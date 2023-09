Königin Letizia begeistert im Audrey-Hepburn-Look

Königin Letizia von Spanien umweht ein Hauch von Hollywood. Bei einer Theater-Eröffnung in Madrid zieht sie im Audrey-Hepburn-Look alle Blicke auf sich.

Dieser Auftritt war hollywoodreif! An der Seite ihres Ehemannes König Felipe (55) begeisterte Königin Letizia von Spanien (51) bei einer Theater-Eröffnung in Madrid. Die Mutter zweier Töchter erinnerte mit ihrem Look an Hollywood-Ikone Audrey Hepburn (1929-1993).

Die 51-Jährige trug eine knöchellange schwarze Robe des spanischen Labels "The 2nd Skin", kombinierte dazu einen schwarzen Ledergürtel und spitze Pumps von Manolo Blahnik. Ihre schulterlangen Haare trug sie seitlich gescheitelt, offen und natürlich gewellt. Dazu große, silberfarbene Hoop-Ohrringe und dezentes Make-up.

Sie trägt gern recycelte Kleider

Letizia trug das Kleid mit dem ausgestellten, A-linienförmigen Rock übrigens nicht zum ersten Mal: Im Oktober 2021 zeigte sie sich bei der Verleihung der "Asturias Awards" im spanischen Oviedo erstmals darin. Auch beim NATO-Gipfel in Madrid im letzten Jahr

Recycelte Kleider zu tragen, ist für Königin Letizia nichts Ungewöhnliches. Die 51-Jährige setzt sich für Nachhaltigkeit ein. Vor zwei Jahren etwa, beim Empfang für den chilenischen Präsidenten Sebastian Pinera (73), das ihre Schwiegermutter, Königin Sofia (84), ganze 41 Jahre zuvor getragen hatte.