Kevin Spacey spricht über Homosexualität: "Hatte panische Angst"

Kevin Spacey muss sich im Juni wegen sexueller Übergriffe vor Gericht in London verantworten. Er glaubt an einen Freispruch. Doch was passiert danach? Erstmals spricht Kevin Spacey auch über seine Homosexualität.

US-Schauspieler Kevin Spacey (63) gibt sich zuversichtlich, dass ihm nach seinem Prozess wegen vorgeworfener sexueller Übergriffe in London ein Comeback gelingt. "Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen fürchten, dass sie gecancelt werden, wenn sie mich unterstützen", sagte Spacey ("House of Cards") in der aktuellen Ausgabe des "Zeitmagazins". "Aber sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!"

Kevin Spacey: Sexuelle Übergriffe auf Männer?

Der Londoner Strafprozess gegen Spacey soll am 28. Juni beginnen. Ihm werden in zwölf Anklagepunkten sexuelle Übergriffe auf mehrere Männer vorgeworfen. Die Taten sollen sich zwischen 2001 und 2013 abgespielt haben. Spacey weist die Vorwürfe zurück.

"In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen", zeigte sich Spacey überzeugt. "So war es bei dem Anthony-Rapp-Prozess, und so wird es auch bei diesem Prozess sein!" Im Oktober 2022 hatte eine US-Jury Spacey einstimmig vom Vorwurf des sexuellen Übergriffs mit Körperverletzung auf den Schauspieler Anthony Rapp freigesprochen.

Kevin Spacey ist schwul: Homosexualität lange verdrängt

Die 2017 im Zuge der MeToo-Debatte erstmals mit Nachdruck öffentlich gemachten Vorwürfe von Rapp hatten weitere Anschuldigungen nach sich gezogen und Spaceys Karriere ins Wanken gebracht. Der zweifache Oscar-Gewinner war mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" zuvor zu einem der prominentesten Hollywood-Stars geworden.

Spacey spricht im Zeitmagazin auch über seine Homosexualität, die er lange Zeit verdrängt habe. "Ich habe Dinge ausprobiert, aber ich wollte mir nicht eingestehen, wer ich war. Ich hatte panische Angst, es herauszufinden."