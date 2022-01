Kerstin Ott und Ehefrau Karolina: Was ist über ihr Privatleben bekannt?

Mit "Die immer lacht" wurde Kerstin Ott 2016 über Nacht berühmt. Was ist über das Privatleben der Sängerin bekannt? Wer ist die Frau an ihrer Seite?

Ein Lied machte Kerstin Ott quasi über Nacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt: "Die immer lacht" schoss im Januar 2016 in die Charts, in Deutschland und Österreich belegte der Song Platz zwei. Was hat die Sängerin vor ihrem Durchbruch als Sängerin gemacht? Wie tickt sie privat? Wer ist eigentlich ihre Ehefrau?

Kerstin Ott: Durchbruch dank "Die immer lacht"

Geschrieben hat die 40-Jährige das Lied bereits im Jahr 2005, doch erst Jahre später entdeckte das DJ-Team Stereoact das Lied und veröffentlichte eine gemischte Version – der Durchbruch für Kerstin Ott! Im März 2017 wurde "Die immer lacht" von Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment offiziell zum erfolgreichsten Lied des Jahres 2016 gekürt. Für über eine Million verkaufte Exemplare in Deutschland erhielt Kerstin Ott Diamant für ihren Song.

Lieder von Kerstin Ott: Diese Alben hat sie bislang veröffentlicht

Im Dezember 2016 erschien "Herzbewohner", das erste Album von Kerstin Ott. Das zweite, "Mut zur Katastrophe" folgte im August 2018. Zwei Monate später veröffentlichte Kerstin Ott ihre Autobiografie "Die fast immer lacht" – der Titel ist an ihren Mega-Hit angelehnt.

Auch musikalisch ist sie nach wie vor erfolgreich. 2019 erschien ihr drittes Album "Ich muss dir was sagen", ihr viertes Album "Nachts sind alle Katzen grau" wurde 2021 veröffentlicht.

Kerstin Ott: Was hat sie vor ihrer Musikkarriere beruflich gemacht?

Kerstin Ott lebt seit ihrer Kindheit in Heide in Holstein. Bis zu ihrem Durchbruch trat sie als DJ auf und arbeitete hauptberuflich als Malerin und Lackiererin. Anfang 2016 konzentrierte sich Ott dann auf ihre Musikkarriere und tourt seitdem durch Deutschland.

Wer ist die Ehefrau von Kerstin Ott?

Kerstin Ott ist lesbisch und ging im August 2017 eine eingetragene Lebenspartnerschaft mit ihrer langjährigen Freundin Karolina Köppen ein, nur zwei Monate später heirateten beide.

Für die Schlagersängerin war es jedoch nicht die erste Ehe. Mit Anfang 20 war sie schon einmal verheiratet. Warum ging das in die Brüche? "Rückblickend denke ich, dass ich wohl zu jung geheiratet habe", erklärte sie dazu im Gespräch mit " " im September 2021. Knutschfoto von Kerstin Ott und Ehefrau Karolina Im Januar 2022 veröffentlichte Kerstin Ott eine süße Liebeserklärung an ihre Ehefrau. "Mit Dir erlebe ich immer die schönsten, lustigsten, aufregendsten, verrücktesten und liebevollsten Momente", schrieb sie zu einem gemeinsamen Kuss-Foto. "Ich liebe einfach jeden einzelnen Moment mit dir." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Töchter von Kerstin Ott: Hat sie eigene Kinder? Ehefrau Karolina brachte zwei Töchter mit in die Ehe. Laura und Lilli sind für die Sängerin wie eigene Kinder, sie nahmen sogar den Nachnamen Ott an. Weiterer Nachwuchs hat die 40-Jährige allerdings ausgeschlossen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kerstin Ott: Bei "Let's Dance" tanzte sie mit einer Frau

Bei "Let's Dance" sorgte Kerstin Ott für ein absolutes Novum: Erstmals in der Geschichte der RTL-Show tanzte 2019 eine weibliche Kandidatin mit einer Profitänzerin – das war Otts Bedingung. "Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen", . "Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz."