Keine Drinks für Verena Kerth und Marc Terenzi: Alkohol-Verbot auf der Wiesn

Das aktuell wohl schlagzeilenträchtigste Promi-Paar Deutschlands lässt sich natürlich schon direkt beim Wiesn-Anstich auf dem Oktoberfest in München blicken. Mit Freunden schunkelt das Paar im ersten Stock von Käfers Wiesn-Schänke.

O'zapft is! Seit Samstagmittag um 12 Uhr wird beim 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese das Bier ausgeschenkt – natürlich fließt auch der Schampus in Strömen. Nicht so bei Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi – die beiden verzichten am ersten Wiesntag auf Alkohol.

Verena Kerth und Marc Terenzi setzen bei Wiesn auf Pink: "Barbie und Ken bei Käfer"

Nach Prügel-Schlagzeilen nach einer durchzechten Nacht – und einem Polizeieinsatz – in einem Hamburger Hotel setzen Verena Kerth und Marc Terenzi auf einen Neuanfang. Aus Fehlern will man lernen, an der Beziehung arbeiten und Konsequenzen daraus ziehen, hieß es.

Und das setzen die beiden auf der Wiesn direkt um. In Quietschpink erscheint Verena Kerth in einem Dirndl von Astrid Söll beim Anstich im Zelt von Wirt Michael Käfer. Passend dazu: Marc Terenzi setzt auf Beerentöne. "Barbie und Ken bei Käfer!", ruft jemand auf dem heißen Käfer-Balkon.

Alkohol-Verbot für Kerth und Terenzi: "Hier geht's auch um die Liebe"

Puppen-brav scheint auch das Motto der beiden am ersten Wiesntag zu sein. Die beiden haben offensichtlich ihre Lektion gelernt. Es gibt ein selbst auferlegtes Alkohol-Verbot. "Wir starten mit Wasser", sagt Verena Kerth zur AZ. Und Marc Terenzi ergänzt: "Man braucht keinen Alkohol, um Spaß zu haben." Wohl wahr.

"Für mich hat die Wiesn einen romantischen Hintergrund. Das ist viel, viel mehr als nur Bier saufen bis zum Anschlag. Hier geht's auch um die Liebe", so Verena Kerth, die Marc Terenzi sofort busselt. Generell fliegen die Küsse fast schon im Minutentakt.

Ein Bussi für Marc Terenzi: Verena Kerth in Knutsch-Laune auf der Wiesn. © AZ

Promi-Hochzeit auf der Wiesn? "Schauen wir mal, was noch alles so passieren wird"

Die verlobte Moderatorin spricht gar von einer Hochzeit auf dem Oktoberfest. "Ich könnte mir sogar vorstellen, auf der Wiesn zu heiraten", verrät sie der AZ. Marc Terenzi hat natürlich mitgehört, lächelt verliebt und sagt: "Schauen wir mal, was noch alles so passieren wird."

Nur wenigen Momente später wird Marc Terenzi von Käfers Wiesn-Band auf die Bühne geholt. Ohne sich abzustimmen, wird dem Sänger das Mikrofon in die Hand gedrückt. Die Show beginnt.

Spontane Gesangseinlage von Marc Terenzi auf der Wiesn. © AZ

Mehrere Hits, darunter von Bon Jovi, trällert der ehemalige Boyband-Star. Der diesjährige Wiesn-Rausch beginnt – manchmal auch ganz ohne Alkohol.