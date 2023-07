Katzenberger-Stiefvater Peter Klein spricht Klartext zu Affäre mit Yvonne Woelke

Was geht wirklich zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke? Sind sie nur Freunde oder doch ein Paar? Ist der Noch-Stiefvater von Daniela Katzenberger nach der schlagzeilenträchtigen Trennung von Iris Klein überhaupt bereit für eine neue Liebe? Mit der AZ hat er Klartext gesprochen.

Am 25. Juli ist es so weit, dann feiern Peter Klein und Yvonne Woelke ihre TV-Premiere als Power-Pärchen – allerdings nicht in Sachen Liebe, sondern als Team in der neuen RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge". Trotzdem wird sich wahrscheinlich vielen Zuschauern die Frage aufdrängen, ob die beiden nun auch privat zusammen sind oder nicht. Was sagt der Stiefvater von Daniela Katzenberger selbst dazu? Der AZ stand er dazu Rede und Antwort.

Sind Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar? "Wir verstehen uns sehr gut"

Nach den Fremdgeh-Vorwürfen von Ex Iris Klein halten sich nach wie vor Gerüchte, dass Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar sind. Immer wieder hatte die gehörnte Noch-Ehefrau angedeutet, dass der gelernte Maler und Lackierer und die Schauspielerin nicht nur beruflich verbandelt seien. Inzwischen hat die Katzenberger-Mama einen neuen Freund und präsentiert sich in den sozialen Medien überglücklich. Nun könnte auch Peter Klein zu einer möglichen neuen Liebe stehen. Über sein Verhältnis zu Yvonne Woelke sagt er jedoch im Gespräch mit der AZ: "Wir sind weiterhin sehr gut befreundet und verstehen uns sehr gut. Mehr ist da aber definitiv nicht."

Der 56-Jährige und die Schauspielerin stehen sich nach der Anschuldigung, eine Affäre miteinander gehabt zu haben, nah. "Wir sehen uns sehr oft, wenn ich in Berlin bin, da mein Management dort ansässig ist. Es gibt aber nichts, was man der Presse nun mitteilen müsste", stellt Peter Klein klar. Er lebt auf Mallorca.

Nach Trennung von Katzenberger-Mama Iris: Ist Peter Klein bereit für eine neue Freundin?

Aber ist der Stiefvater von Daniela Katzenberger nach den Schlagzeilen um sein Ehe-Aus überhaupt bereit für eine neue Liebe? "Man darf niemals nie sagen, man weiß ja nicht, was sich letztendlich ergibt. Jeder hat es doch schon mal erlebt, dass man wie vom Blitz getroffen wird, dagegen ist man nicht gefeit", sagt er dazu zur AZ und fügt an: "Es kann immer passieren, dass der oder die Richtige vor der Türe steht. Dann ergibt sich etwas, und man ist froh, dass es passiert ist."

Doch Peter Klein ist nach dem öffentlichen Chaos, das die Trennung von Iris Klein verursacht hat, aktuell nicht auf der Suche nach einer neuen Frau in seinem Leben, wie er betont: "Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust darauf." Er wolle auch nicht durch die Clubs ziehen, um sich von der kommenden Scheidung abzulenken – Grund dafür ist sein neu gewonnener Bekanntheitsgrad. "Wenn ich heute in Discos zu Besuch wäre, würde ich wahrscheinlich relativ schnell erkannt werden. Das macht dann keinen Spaß mehr."

Keine Dating-Show für Peter Klein: "Das mache ich definitiv nicht"

Eine Teilnahme in einer Dating-Sendung wäre für Peter Klein auch keine Alternative, um eine neue Freundin zu finden. "Das mache ich definitiv nicht", bekräftigt der 56-Jährige im Gespräch mit der AZ. Auch eine gemeinsame Show-Teilnahme mit Ex Iris Klein wäre für ihn keine Option. "Bei Shows wie 'Temptation Island' oder 'Ex on the Beach' wird man mich nicht sehen, daran würde ich niemals teilnehmen. Wenn man sich getrennt hat, dann braucht man sich nicht im Fernsehen wieder zu begegnen."

Scheint so, als käme für Peter Klein lediglich eine klassische Verabredung infrage. Doch momentan konzentriert er sich wohl mehr auf seine Karriere als auf sein Liebesleben. Nach der Teilnahme an "Wettkampf in vier Wänden" will er nun seine musikalischen Pläne verwirklichen. "Wir werden relativ zeitnah starten und ich denke, dass in den nächsten Tagen oder Wochen die ersten Stücke aufgenommen werden und wir mit der Veröffentlichung losgehen können." Sollte irgendwann wieder eine Frau an seiner Seite sein, wird er es den Fans und Follower höchstwahrscheinlich via Instagram verkünden. Bis dahin scheint er mit Yvonne Woelke eine gute (und platonische) Freundin zu haben.