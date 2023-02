Katja Krasavice gegen Dieter Bohlen: RTL-Mitarbeiterinnen fordern nach Streit Titan-Rauswurf

Dieter Bohlens sexistischer Spruch gegen Jill Lange schlägt hohe Wellen. Jury-Kollegin Katja Krasavice streitet öffentlich mit dem Kollegen aus der DSDS-Jury. Und auch RTL-Mitarbeiterinnen fordern jetzt den Rauswurf von Dieter Bohlen – spätestens nach Staffel-Ende.

Das RTL-Statement zum Streit zwischen den DSDS-Juroren Katja Krasavice und Dieter Bohlen ist vielsagend. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt die Anspannung beim Privatsender, der doch eigentlich familienfreundlicher werden wollte. "Die DSDS-Live-Shows starten erst im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen", sagte eine RTL-Sprecherin auf die AZ-Anfrage, ob Krasavice aus der DSDS-Jury fliegen wird. Das hatte wohl Bohlen gefordert.

Aufstand bei RTL: Frauen fordern Ende der Zusammenarbeit mit Bohlen

Doch es geht längst nicht mehr nur um den Zoff in der DSDS-Jury. Bei RTL soll es gar einen Mitarbeiterinnen-Aufstand geben, das berichtet " ". Eine Bewegung gegen Pop-Titan Bohlen habe sich formiert. Eine Frau sagt: "Vor allem die jungen Frauen haben genug von Bohlen. Er passt längst nicht mehr in die heutige Zeit und zu dem Anspruch der RTL-Mitarbeiterinnen, niveauvolles Fernsehen zu machen. Einerseits will der Sender Vorbild sein bei Themen wie MeToo, Gendern und Diversität – gleichzeitig aber lässt RTL einen Typen wie Bohlen vor die Kamera."

Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob die DSDS-Jury 2023 nach dem öffentlichen Streit zwischen den Jurymitgliedern Katja Krasavice und Dieter Bohlen aufgelöst wird. Werden die beiden Streithähne weiterhin in der Jury sitzen? Oder droht ein Rauswurf? Besonders interessant: In den Live-Shows kann nichts geschnitten oder zurückgenommen werden.

Wegen Jill Lange: Warum streiten Dieter Bohlen und Katja Krasavice?

Der Zoff der DSDS-Kollegen entfachte, nachdem Dieter Bohlen Kandidatin Jill Lange im Casting fragte: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" Zum Verständnis: Jill Lange hatte zuvor durch ihre Teilnahme bei diversen Datingshows bereits eine gewisse Bekanntheit in der Öffentlichkeit erlangt. Die Beleidigung war im Stream auf RTL+ noch zu sehen, im Free-TV wurde sie hingegen rausgeschnitten. Katja Krasavice nahm Lange vor Bohlen in Schutz, ein Diss-Track gegen Bohlen auf TikTok folgte. Aber alles Monate nach dem eigentlichen Vorfall bei der Casting-Aufzeichnung.

Katja Krasavice gegen Dieter Bohlen: Muss einer gehen?

Pop-Titan Bohlen schoss in einem Radio-Interview zurück und behauptete, nicht mal die Handynummer seiner Jury-Kollegin zu haben. Krasavice legte daraufhin am Sonntag in einem weiteren TikTok-Video nach, in dem sie Bohlen als "Lügner", "Narzissten" und "Blender" bezeichnete und auch Chatverläufe mit ihm vom vergangenen Jahr veröffentlichte.

Laut " " soll Bohlen einen Jury-Rauswurf für Krasavice bei RTL gefordert haben. Sie solle bei den Live-Shows nicht mehr hinterm Jurorenpult sitzen, so der Tenor, schließlich könne man Angriffe von Krasavice in Richtung Bohlen aus einer Live-Sendung nicht einfach herausschneiden.

RTL mit eindeutiger Reaktion: Streit sollte beigelegt werden

Doch der Sender reagierte nicht auf Rauswurf-Wünsche. Stattdessen hofft man in Köln, dass der Streit bald ein Ende habe. Wenn jetzt gar noch Mitarbeiterinnen öffentlich gegen Arbeitgeber RTL und Dieter Bohlen auspacken, wäre das fatal für den Ruf. Erst vor wenigen Tagen gab RTL-Chef Thomas Rabe bekannt, dass mehrere hundert Arbeitsplätze wegfallen und man 23 Zeitschriften einstellen werde. Davon sind auch die Magazine von Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer betroffen.

RTL will Bohlen und Krasavice mitteilen: Versöhnt euch!

Doch können die persönlichen Streitigkeiten zwischen Bohlen und Krasavice tatsächlich beigelegt werden, so wie es RTL im Statement fordert? Der Privatsender macht deutlich, dass man auf eine Beilegung des Streits samt Aussprache drängt. Ist das die Bedingung für ein Weiterbestehen der DSDS-Jury? RTL könnte hier (noch) ein Machtwort sprechen.

Dieter Bohlen legt nach und wetzt Messer

Am Montag attackierte Dieter Bohlen seine Jury-Kollegin Katja Krasavice im dpa-Gespräch erneut. "Wir haben zwei völlig unterschiedliche Einstellungen. Ich sage: 'Der liebe Gott hat vor den Erfolg den Fleiß gesetzt. Macht eine Ausbildung, habt einen Plan B.' Sie sagt: 'Guckt her, ich habe es auch ohne Ausbildung geschafft.' Das muss man akzeptieren. Aber ich hoffe, dass sich das nicht viele zum Vorbild nehmen."

Wie geht es mit der DSDS-Jury in den Live-Shows weiter?

Ob Dieter Bohlen und Katja Krasavice tatsächlich den Streit beilegen können? Noch deutet sich kein DSDS-Friede ab. Womöglich besetzt RTL in den Live-Shows tatsächlich die Jury neu. Es wäre nicht das erste Mal. Thomas Gottschalk ersetzt in den Live-Shows einmal Dieter Bohlen und in der 19. Staffel fungierten Thomas Anders, Sarah Engels und Joachim Llambi als Gastjuroren.