Kate Upton: Süßer Instagram-Post zum fünften Hochzeitstag

Vor fünf Jahren gaben sich Kate Upton und Justin Verlander in Italien das Jawort. Zum fünften Hochzeitstag gratuliert das Model seinem Ehemann mit süßen Worten und einem Erinnerungsfoto auf Instagram.

Seit fünf Jahren ist Model Kate Upton (30) mit dem Baseballspieler Justin Verlander (39) verheiratet. Zum Hochzeitstag gratulierte die 30-Jährige ihrem Ehemann nun .

"Fünf Jahre geschafft ... für immer! Mit dir wird das Leben niemals alt", schreibt Upton zu einem Foto, auf dem die beiden Hand in Hand vor ebenjener Kulisse stehen, wo sie sich 2017 auch das Jawort gaben. Ein zweites Bild zeigt sie ebenfalls an der traumhaften Küste Italiens in ihren Hochzeitslooks bei einem Kuss. Weiter schrieb Upton: "Ich liebe dich, Justin Verlander. Frohen Hochzeitstag!"

Upton und Verlander machten ihre Beziehung zunächst 2013 offiziell. Nach einer kurzen Trennung fanden sie 2014 erneut zueinander, im Mai 2016 folgte die Verlobung. Am 4. November gaben sich die beiden in der italienischen Toskana das Jawort. Acht Monate nach der Hochzeit gab Upton bekannt, ein Kind zu erwarten. Im November 2018 kam die gemeinsame Tochter des Paares zur Welt.