Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2023: Woher kennt man die Promi-Teilnehmer?

"Kampf der Realitystars" läuft wieder bei RTL2. Woher kennt man die Kandidaten der Promi-Show, die von Moderatorin Cathy Hummels präsentiert wird? Die AZ stellt die Teilnehmer vor.

Auch 2023 duellieren sich bekannte und weniger bekannte TV-Gesichter um Sendezeit und 50.000 Euro Preisgeld. Die AZ stellt die Kandidaten vor und erklärt, wo man sie zuvor gesehen hat.

Wann läuft "Kampf der Realitystars" 2023 im TV?

Die Show ist bereits abgedreht und die Promis längst wieder zu Hause. Seit dem 12. April kämpfen die Stars und Sternchen in Thailand um Ruhm, Ehre und natürlich eine Menge Geld. In der Mediathek RTL+ gibt es die neueste Folge immer vorab.

"Kampf der Realitystars": Warum sie die Teilnehmer berühmt?

Bei "Kampf der Realitystars" residieren die Teilnehmer in einer Sala am Meer in Thailand und müssen dort Challenges für sich entscheiden. Für zusätzlichen Zündstoff sorgen sogenannte "Rankings", bei denen die Kandidaten sich und ihre Kollegen in verschiedenen Kategorien einschätzen müssen. Außerdem rücken regelmäßig neue Kandidaten nach, die wiederum einen der alten Teilnehmer nach Hause schicken dürfen. Moderiert wird die Sendung auch dieses Mal von Cathy Hummels. Folgende Promis treten bei "Kampf der Realitystars" 2023" gegeneinander an:

Giulia Siegel bei "Kampf der Realitystars"

Giulia Siegel © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Giulia Siegel (48) dürfte den meisten Fernsehzuschauern ein Begriff sein: Als Tochter von Ralph Siegel machte sie sich zunächst als Model und DJane einen Namen, bevor sie über diverse Fernsehauftritte den Weg ins Reality-TV fand. Ob "Dschungelcamp" oder Temptation Island": Giulia Siegel hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt, was in Formaten dieser Art oft zu Zoff unter den Kandidaten führt.

"Kampf der Realitystars": Sarah Knappik ist dabei

Sarah Knappik (36) kann man als Reality-Urgestein bezeichnen: Kaum ein Format, in dem sie noch nicht in Erscheinung getreten ist. Ihren TV-Anfang machte sie 2008 bei "Germanys Next Topmodel", endgültig bekannt wurde sie den Zuschauern aber 2011 durch ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus". Hier geriet sie mit ihren Mitcampern so häufig und heftig aneinander, dass diese sie sogar darum baten, das Camp freiwillig zu verlassen, was sie letztendlich auch tat.

Daisy Dee: 90s-Ikone bei "Kampf der Realitystars"

Dieser Name weckt vor allem bei Kindern und Techno-Fans der 90er Erinnerungen: Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Daisy Dee (52) war von 1996 bis 2004 das Gesicht der Sendung "Club Rotation", welche auf VIVA ausgestrahlt wurde. Darauf folgten noch weitere Auftritte als Moderatorin, bis es schließlich still um sie wurde. Ob ihr mit "Kampf der Realitystars" das Comeback gelingt?

Daisy Dee © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Wird Ex-Bachelor Paul Janke "Realitystar 2023"?

Seine Zeit als "Bachelor" ist bereits elf Jahre her. Mittlerweile verteilt Paul Jahnke (41) statt Rosen hauptsächlich Cocktails und kluge Sprüche an die Kandidaten von "Bachelor in Paradise". Nun möchte er offenbar selber wieder mehr in den Vordergrund treten. Mit Promi-Wettkämpfen kennt er sich immerhin aus: Er war unter anderem schon Kandidat bei "Das große Sat.1 Promiboxen", "Schlag den Star" und dem Promi-Special von "Ninja Warrior Germany".

Matthias Mangiapane macht bei "Kampf der Realitystars" mit

Gar nicht so leicht, ein Reality-Format zu finden, an welchem Matthias Mangiapane (39) noch nicht teilgenommen hat. Sein Repertoire reicht von den üblichen Nachmittagssendungen wie "Ab ins Beet" bis zum "Dschungelcamp". 2020 stand er mehrfach in der Kritik, er hätte bei "Promis unter Palmen" Teilnehmerin Claudia Obert zusammen mit anderen Kandidaten gemobbt - was ihm prompt einen Platz bei "Das große Promi-Büßen" einbrachte. Ob er sich wohl bei "Kampf der Realitystars" von seiner friedlichen Seite zeigt?

Vom "Sommerhaus der Stars" zu "Kampf der Realitystars": Antonia Hemmer

Antonia Hemmer © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Antonia Hemmer (22) tritt bei "KDRS" zum ersten Mal ohne ihren mittlerweile Ex-Freund Patrick Romer vor die Kameras eines Reality-Formates. Das Paar, welches sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben lernte, war vor der Trennung in diversen Sendungen zu sehen und sorgte dabei vor allem durch Patricks mitunter sehr rüpelhafte Art gegenüber Antonia für Aufsehen. Was die ehemalige Kosmetikerin ohne Anhang drauf hat, kann sie nun bei "KDSR" unter Beweis stellen.

Eva Benetatou tritt an bei "Kampf der Realitystars"

Eva Benetatou © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Die ehemalige Flugbegleiterin kämpfte 2019 um das Herz von Bachelor Andrej Mangold. Eva Benetatou (30) belegte allerdings nur Platz zwei. Ein Wiedersehen mit dem Rosenkavalier und dessen Auserwählten gab es allerdings schon 2020 im "Sommerhaus der Stars", wo Benetatou mit ihrem damaligen Partner Chris Broy einzog. Mangold und seine damalige Freundin Jennifer Lange gerieten wegen Mobbing an Benetatou in Kritik. Benetatou hat einen Sohn mit Chris Broy. Das Paar trennte sich jedoch noch während der Schwangerschaft.

Ingrid Pavic: "Wild Girl" bei "Kampf der Realitystars"

Ingrid Pavilc (36) nahm nach diversen kleineren TV-Auftritten 2011 an "Big Brother" teil. Nachdem daraufhin Rapper Bushido in den sozialen Netzwerken sehr unflätig über sie herzog, klagte Pavic - und bekam 8.000 Euro durch das Gericht zugesprochen. Ihr bekanntester Auftritt neben "Big Brother" folgte 2013 mit der Sendung "Wild Girls - auf High Heels durch Afrika", an der auch "KDRS"-Kandidatin Sarah Knappik damals teilnahm. Diese war ihr damals überlegen und schnappte sich den zweiten Platz - Pavic belegte nur Platz 5. Wer wohl bei "Kampf der Realitystars" die Nase vorn hat?

Kämpft sich Serkan Yavuz zum "Realitystar 2023"?

Party-Animal Serkan Yavuz (29) nahm 2019 an "Die Bachelorette" teil. Gerda Lewis schickte ihn jedoch nach Hause, weshalb er daraufhin sein Liebesglück gleich zweimal bei "Bachelor in Paradise" versuchte. Seine Auserwählte beim ersten Versuch war Reality-Sternchen Carina Spack, es folgte eine turbulente On-off-Beziehung. Der zweite Versuch war schließlich von Erfolg gekrönt: Mit Kandidatin Samira Klampfl verließ er als Paar die Show. Im Mai 2022 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Aneta Sablik: Reality-Neuling statt "Realitystar"?

Die Polin (34) gewann 2014 die elfte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Es folgten diverse Auftritte als Sängerin, dem klassischen Trash-TV blieb sie allerdings bisher eher fern. Ob ihr die fehlende Erfahrung zum Verhängnis werden könnte?

Es wird wild: Emmy Russ ist Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Emmy Russ © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Die auffällige Emmy Russ (23) ist dank ihrer meist sehr freizügigen und offenen Art in diversen Formaten bekannt geworden. Als sie 2020 in den "Promi Big Brother"-Container zog, schockte sie viele Zuschauer bereits nach dem ersten Tag mit ihren offenen Gesprächen über Sex und Intimitäten. Es folgten weitere Auftritte in Formaten wie "Promis unter Palmen" oder "Temptation Island VIP". Emmy Russ sagt gerne, was sie denkt, weshalb sie in der Vergangenheit schon des Öfteren mit Co-Stars aneinandergeraten ist. In einem Format mit so vielen unterschiedlichen Charakteren wie "Kampf der Realitystars" könnte das für einige Spannungen sorgen.

Peggy Jerofke: "Goodbye Deutschland", hallo "Kampf der Realitystars"

Peggy Jerofke © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Peggy Jerofke (46) wurde zusammen mit Stephan "Steff"Jerkel als Auswanderin in der Sendung "Goodbye Deutschland!" bekannt. Zusammen hat das Paar eine Tochter, 2021 nahmen sie bei "Das Sommerhaus der Stars" teil. Im November 2022 gab das Paar die Trennung bekannt - branchenunüblich jedoch ganz ohne Rosenkrieg und Schlammschlacht.

DSDS-Paradiesvogel bei "Kampf der Realitystars": Bernd Kieckhäben

Bernd Kieckhäben (32) belegte 2009 bei "Deutschland sucht den Superstar" den sechsten Platz und unterbrach dafür seine Friseurausbildung, die er 2015 aber schließlich erfolgreich beendete. 2022 eröffnete er seinen eigenen Salon, ist aber trotzdem weiterhin als Sänger und Songwriter (unter anderem für Jenny Frankhauser) tätig. Neben DSDS nahm er außerdem an weiteren TV-Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Das perfekte Promi-Dinner" teil.

Daniel Schmidt: Von der Reeperbahn zu "Kampf der Realitystars"

Daniel Schmidt (37) ist wohl der untypischste "Reality-Star" in der Runde. Der Wirt des berüchtigten "Elbschlosskellers" (in zweiter Generation) auf der Hamburger Reeperbahn war in der Doku-Reihe "Reeperbahn privat! Das tägliche Leben auf dem Kiez" zu sehen und hat sogar ein Buch über seine Erfahrungen hinterm Tresen geschrieben. Hinter diesem steht er immerhin schon seit seinem 18. Lebensjahr in zweiter Generation. Auch wenn er keine klassische Trash-TV-Erfahrung vorzuweisen hat, als Betreiber von "Deutschlands härtester Kneipe" dürfte ihn so schnell nichts schockieren.

Tim Sandt: "Kampf der Realitystars" nach "Sommerhaus der Stars"

Tim Sandt © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Tim Sandt (31) erlangte TV-Berühmtheit an der Seite von Freundin Annemarie Eilfeld, mit der er 2020 am "Sommerhaus der Stars" teilnahm. 24-Stunden-Kameraüberwachung und schweißtreibende Challenges sind also kein Neuland für ihn. Auch konnte der "Sommerhaus-Fluch" seiner Beziehung offenbar nichts anhaben: 2022 haben sich Sandt und Eilfeld verlobt und wurden Eltern eines Sohnes.

Sascha und Jay Sirtl: Schon wieder Zwillinge bei "Kampf der Realitystars"

Das Format bleibt sich treu und schickt nach den Tennis-Zwillingen Tayisiya und Yana Morderger (Staffel 1) und den Zwillingen Ilona und Susanna Jakic (Staffel 3) erneut ein Zwillingspaar ins Rennen. Woher kennt man die Sirtl-Zwillinge (45)? Sascha Sirtl gewann die fünfte Staffel von "Big Brother", Bruder Jay konnte sich als Hauptdarsteller bei "Köln 50667" einen Namen machen und hatte 2006 sogar eine Nebenrolle in der amerikanischen Serie "O.C. California".

Percival Duke: Von der Bühne zu "Kampf der Realitystars"

Percival Duke (52) ist ein amerikanischer Sänger und durfte als Backgroundsänger bereits mit Größen wie Cher, Michael Jackson und Robbie Williams zusammenarbeiten. 2011/2012 nahm er an "The Voice of Germany" teil und schied schließlich bei seinem dritten von fünf möglichen Auftritten in den Liveshows aus. Seine in der Show gecoverten Lieder waren trotzdem erfolgreich: "Hedonism (Just Because You Feel Good)" von Skunk Anansie, "Seven Nation Army" von The White Stripes und "Beautiful" von Christina Aguilera wurden als Download angeboten und schafften es sogar in die deutschen Singlecharts. Seine Version von "Purple Rain" von Prince wurde auf einer "Kuschelrock"-CD veröffentlicht.

Manni Ludolf: Vom Schrottplatz zum "Realitystar"

Manni Ludolf © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Vom Schrotthändler zum TV-Star: Dank der Doku-Reihe "Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz" lernten die Fernsehzuschauer Manni (60) und seine Brüder Peter, Horst-Günter und Uwe Ludolf kennen und lieben. Nach dem Tod von Horst-Günther und der 2016 folgenden Fortsetzung "Ludolfs – Das Schrottimperium ist zurück", bei der nur Manni und Uwe mit von der Partie waren, hat Manni Ludolf bei "Kampf der Realitystars" ausnahmsweise keine familiäre Unterstützung dabei.

Jéssica Sulikowski kämpft bei "Kampf der Realitystars"

Jéssica Sulikowski (29) trat 2018 in der Seifenoper "Schwestern – Volle Dosis Liebe" das erste Mal vor den deutschen TV-Kameras in Erscheinung. Es folgte die Rolle der Antagonistin Olivia Alves, die sie von 2019 bis 2021 in der Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" verkörperte. Ob sie auch bei "Kampf der Realitystars" einen Bösewicht verkörpert, wird sich im Frühjahr zeigen.

Lukas Baltruschat ist bei "Kampf der Realitystars" dabei

Lukas Baltruschat (28) war 2022 Teilnehmer bei "Die Bachelorette". Am Ende konnte er Sharon Battiste aber nicht ganz überzeugen und landete nur auf dem unliebsamen zweiten Platz. "Kampf der Realitystars" ist erst sein zweites Realityformat - womit er im Vergleich zu einigen seiner Mitkandidaten fast ein Neuling auf dem Gebiet ist.

Nico "Patsche" Patschinski: "Realitystar" statt Fussballstar?

Vom Fußballprofi über Umwege zum Trash-TV? Nico Patschinski (46) war Stürmer des FC St. Pauli und erzielte beim historischen 2:1-Sieg gegen den FC Bayern das 2:0, wodurch St. Pauli zum "Weltpokalsiegerbesieger" wurde. Nach diversen Stationen im Amateurfußball sowie Jobs als Paketzusteller und Bestatter ist Nico Patschinski heute als Busfahrer auf den Straßen Hamburgs unterwegs. Die Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" ist sein erster Auftritt im Trash-TV.

Uschi Hopf: Mit Herz und Humor zu "Kampf der Realitystars"

Uschi Hopf © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

"Einzigartig, Berliner Schnauze, facettenreich" - so beschreibt "Hot oder Schrott"-Sender Vox die Familie Hopf, die für das Format diverse skurrile und außergewöhnliche Produktionsneuheiten testet. Oma Ursula "Uschi" Hopf (81) hat dabei immer einen flotten Spruch auf Lager und verbreitet stets Lebensfreude und Herzlichkeit - diese Attribute könnten ihr bei "Kampf der Realitystars" durchaus zugutekommen.