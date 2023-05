Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Woher kennt man die Promi-Teilnehmer?

Die Kandidaten für "Das Sommerhaus der Stars" 2023 stehen fest. Welche Promis wagen sich in die Pärchen-Show von RTL? Gibt es überraschende VIP-Teilnehmer? Was ist bislang bekannt?

Wie jedes Jahr dürfen Reality-TV-Fans sich voraussichtlich auch im Herbst 2023 auf eine neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promi-Paare" freuen. Die Dreharbeiten in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) haben bereits begonnen – und die Promi-Paare hat RTL inzwischen bekannt gegeben. Woher kennt man die Teilnehmer? Die AZ stellt die Kandidaten vor.

Kandidaten im "Sommerhaus": Diese Promi-Teilnehmer sind 2023 dabei

Wie jedes Jahr rankten sich auch 2023 wieder viele Gerüchte um die VIP-Kandidaten, die sich in "Das Sommerhaus der Stars" trauen. Der Sender hat mittlerweile acht prominente Paare bestätigt, die sich in das skandalumwitterte Format trauen.

Warum sind Claudia Obert und Freund Max Suhr bekannt?

Unternehmerin und Selfmade-Millionärin Claudia Obert machte ihre ersten Schritte im Reality-TV schon 2012 bei "Das perfekte Promi-Dinner". Dort machte sie vor allem durch ihre offen sexuellen Anspielungen gegenüber Paul Jahnke von sich reden. Es folgten diverse andere Reality-Formate wie "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars" oder ihre eigene Dating-Sendung "Claudias House of Love".

2020 nahm sie bei "Promis unter Palmen" teil, verließ die Show aber, nachdem sie von anderen Kandidaten gegängelt worden war. Die Ausstrahlung der Sendung schlug hohe Wellen und das gezeigte Mobbing wurde medial stark kritisiert. Mit ihrem Partner, dem Webdesigner Max Suhr (24), ist Claudia Obert seit 2022 in einer Beziehung. Nun geht es für die beiden 2023 in "Das Sommerhaus der Stars".

Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr © RTL

Wer sind eigentlich Maurice Dziwak und Ricarda "Ricky" Raatz?

In dem RTL-Format treffen Claudia Obert und ihr Freund auf Maurice Dziwak und Ricarda "Ricky" Raatz. Das VIP-Pärchen hat bereits Erfahrung damit, gemeinsam eine Show zu bestreiten. Kennengelernt haben sich Maurice und Ricarda 2022 bei den Dreharbeiten zu "Are You The One - Realitystars in Love". Außerhalb des Dating-TV-Universums dürften die beiden noch nicht sonderlich bekannt sein, was eine Teilnahme am "Sommerhaus" ändern könnte.

Reality Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda Ricky Raatz © RTL

Im RTL-"Sommerhaus" dabei: Eric und Edith Stehfest

Um 50.000 Euro kämpfen auch Eric und Edith Stehfest. Das Paar ist seit 2015 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Eric Stehfest wurde durch seine Rolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt und trat 2022 im Dschungelcamp an. Einige Jahre zuvor sorgte er für Furore mit seinem Buch "9 Tage wach", in welchem er sich mit seiner Drogensucht auseinandersetzte. Ehefrau Edith ist ebenfalls als Schauspielerin und Sängerin bekannt.

Das Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest © RTL

Tim Toupet und Carina Crone wollen das "Sommerhaus der Stars" gewinnen

2023 versucht auch ein Ballermann-Star sein Glück im RTL-"Sommerhaus". Tim Toupet ist auf Mallorca seit Jahren ein gefeierter Star und landete mit Songs wie "Du hast die Haare schön" oder "Ich bin ein Döner" große Hits in der Branche der Party-Sänger. An seiner Seite wird Sängerin Carina Crone in den prominenten Bauernhof einziehen. Die beiden standen bereits für das TV-Format "Schlager sucht Liebe" gemeinsam vor der Kamera.

Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone © RTL

Woher kennt man Trash-TV-Profi Aleksandar "Aleks" Petrovic und Freundin Vanessa Nwattu?

"Love Island", "Are You The One", "Ex on the Beach" und "#Couplechallenge" - Aleks Petrovic hat schon einige Trash-TV-Formate absolviert. Im "Sommerhaus der Stars" will er jetzt sein Glück mit Freundin Vanessa Nwattu versuchen. Das Paar hat sich in der Show "Temptation Island VIP" kennen und lieben gelernt.

Das Reality Pärchen Aleksandar Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu © RTL

Promi-Paar Walentina Doronina und Can Kaplan treten beim RTL-"Sommerhaus" an

Auch Walentina Doronina ist bekannt aus diversen Dating-Sendungen wie "Ex on the Beach" und "Are You The One". Ihren bislang größten Auftritt hatte sie 2022 bei "Promi Big Brother", 2023 folgt "Das Sommerhaus der Stars". Mit dabei hat sie ihren Freund Can Kaplan. Der Unternehmer ist im Trash-TV bislang selten in Erscheinung getreten. Einen seiner wenigen Auftritte hatte er als Besucher seiner Freundin bei "Promi Big Brother".

TV Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan © RTL

Dschungelkönig-Ex Justine Dippl zieht mit Freund Arben Zekic ein

Zu den unbekanntesten Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" dürften wohl Justine Dippl und Arben Zekic gehören. Justine hatte an der Seite ihres prominenten Ex-Mannes, Dschungelkönig Joey Heindle, mehrere TV-Auftritte. Im Sommerhaus will sie sich 2023 mit ihrem Freund, dem Fußballer Arben Zekic, beweisen.

Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic © RTL

Wer sind Pia Tillmann und Zico Banach?

Pia Tillmann hat durch ihre Rolle bei "Berlin Tag & Nacht" erste Erfahrungen als Promi sammeln können. Danach war sie unter anderem in "X-Diaries", "Köln 50667" und "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Ob ihr mit der Teilnahme bei "Sommerhaus der Stars" 2023 der ganz große Wurf gelingt? Mit Freund Zico Banach, bekannt aus "Köln 50667" und "Die Bachelorette", zieht sie auf den Trash-Bauernhof.

Die Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach © RTL

Diese acht Promi-Paare sind von RTL für die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" bislang bestätigt. Vorab gab es jedoch weitere VIP-Namen, die als Kandidaten für die Show gehandelt wurden. Ob Gigi Birofio mit Dana Feist und Verena Kerth mit Marc Terenzi noch einziehen werden, bleibt abzuwarten.