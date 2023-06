Kaley Cuocos Ex-Mann Karl Cook wird wieder heiraten

Kaley Cuocos Ex traut sich wieder: Rund ein Jahr, nachdem die Ehe zwischen Karl Cook und dem "TBBT"-Star geschieden wurde, hat sich der Profireiter nun verlobt.

Karl Cook (32), der Ex-Mann von "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (37), wird erneut den Bund der Ehe eingehen. Das gab der Profireiter . Zu einem Foto, das ihn freudestrahlend und seine Auserwählte Mackenzie Drazan mit dickem Klunker am Ringfinger zeigt, schrieb er: "Keine Witze oder lustigen Kommentare, einfach nur tiefsitzende Freude und Liebe. Ich liebe dich so sehr, Mackenzie Drazan. Es tut mir so leid, dass du dich dazu entschieden hast, sehr viel mehr Zeit mit mir zu verbringen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Damit hat nun auch Cook wieder allen Grund zur Freude. Bei "The Big Bang Theory"-Star Cuoco ist in Sachen Liebe schon seit einiger Zeit wieder alles in Butter - verheiratet ist sie mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) zwar nicht, dafür sind die beiden seit Anfang April dieses Jahres Eltern einer Tochter.

Hochzeit bei Cuoco unmöglich?

Dass auch bei ihnen irgendwann die Hochzeitsglocken läuten werden, scheint aber unmöglich. Zumindest hatte Cuoco das vor rund einem Jahr kategorisch ausgeschlossen: , deren Cover sie damals zierte, verriet sie, der Ehe bis in alle Ewigkeit abgeschworen zu haben. "Ich werde nie wieder heiraten", stellte der Star ohne Interpretationsspielraum klar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich liebe die Liebe. Ich bin nicht jemand, der für sich selbst bleiben will", führte Cuoco weiter aus. "Ich würde es lieben, eine langjährige Beziehung oder Partnerschaft zu haben. Aber heiraten werde ich nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Das könnt ihr wortwörtlich so aufs Cover drucken." Besagte Partnerschaft scheint sie kurz nach dem Interview in Person von "Ozark"-Star Pelphrey gefunden zu haben. Mit ihm hatte sie im September des vergangenen Jahres ihren ersten Pärchenauftritt in der Öffentlichkeit hingelegt.

Zuvor war Cuoco schon zweimal den Bund der Ehe eingegangen. Von 2013 bis 2016 war sie mit Tennisspieler Ryan Sweeting (35) verheiratet. Die Ehe zu Karl Cook hielt von 2018 bis 2022.