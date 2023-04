Julia Louis-Dreyfus spricht über ihre dramatische Fehlgeburt

Nach mehr als drei Jahrzehnten erzählt "Seinfeld"-Star Julia Louis-Dreyfus von ihrer ersten Schwangerschaft, die mit einer Fehlgeburt endete. In einem Podcast schildert sie, wie sehr diese Erfahrung sie mitgenommen hat.

Mit emotionalen Worten hat Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (62) über ihre Fehlgeburt berichtet, die sie in ihren 20ern erlitt. In der neuen Folge ihres Podcasts "Wiser Than Me" schildert der Star aus Serien wie "Seinfeld" und "Veep" ihren "kompletten Albtraum". Das berichtet .

Ihre Fehlgeburt passierte "ziemlich spät in der Schwangerschaft"

Seit 1987 ist sie mit Schauspielkollege Brad Hall (65) verheiratet, das Paar wollte unbedingt Kinder bekommen. "Als ich ungefähr 28 Jahre alt war, wurde ich zum ersten Mal schwanger und war wahnsinnig glücklich", erinnert sie sich mehr als drei Jahrzehnte später im Gespräch mit ihrem Gast, Köchin Ruth Reichl (75). Sie sei leicht schwanger geworden: "Ich fühlte mich sehr fruchtbar, sehr weiblich. Und dann, ziemlich spät in der Schwangerschaft, entdeckten mein Mann Brad und ich, dass dieser kleine Fötus nicht überleben würde."

Der Chili-Geruch tat ihr gut

Sie schildert die Situation als "emotional verheerend". Zum "kompletten Albtraum" sei alles geworden, nachdem sie eine Infektion entwickelt hatte und für ein paar Tage ins Krankenhaus musste. "Ich kam endlich aus dem Krankenhaus heraus und nach Hause, um mich zu erholen, aber ich durfte noch nicht aus dem Bett aufstehen." Sie sei längere Zeit bettlägerig gewesen. Eine große Hilfe war ihre Mutter: "Sie hat dieses unglaubliche Chili in einer gusseisernen Pfanne mit Maisbrot zubereitet." Nach der traurigen Erfahrung klappte es bei den Eheleuten später doch noch mit dem Kinderglück: 1992 und 1997 bekamen sie die Söhne Henry (30) und Charlie (25).