Josephine Skriver verrät den Namen ihrer Tochter

Das Baby ist da - und Josephine Skriver hat auch schon den Namen ihres ersten Kindes verraten. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Hand ihrer Tochter zu sehen ist.

Das dänische Model Josephine Skriver (30) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Via Instagram informierten sie und ihr Mann Alexander DeLeon (34), dass ihre Tochter zur Welt gekommen ist. Gleichzeitig verriet das Paar auch den Namen der Kleinen.

Blick auf das kleine Händchen

Das Model und der Frontmann der amerikanischen Rockband The Cab . Auf einem Schwarz-Weiß-Foto halten die frisch gebackenen Eltern die Hand ihrer Tochter. Dazu verkündeten sie den Namen: Aurora James.

Die Baby-Nachricht kommentierten umgehend auch einige von Skrivers Model-Kolleginnen. Alessandra Ambrosio (42) etwa freute sich, dass Aurora am gleichen Tag wie ihre Tochter Anja (15) Geburtstag hat. Shanina Shaik (32) teilte mit: "Ich kann es kaum erwarten, den kleinen Engel zu treffen - herzlichen Glückwunsch!"

Kolleginnen organisierten Babyparty

Mitte Juli hatte der einstige "Victoria's Secret"-Engel verraten, dass eine Tochter unterwegs ist: "Rosa ist unsere neue Lieblingsfarbe." Zudem dankte sie ihren Kolleginnen Jasmine Tookes (32) und Sara Sampaio (32) für die Organisation der "süßesten Babyparty".

Das Model und der Sänger sind seit 2013 ein Paar. Fünf Jahre später hielt er um ihre Hand an. "Ich habe verdammt noch mal JA gesagt!!!! Ich bin verlobt", schwärmte die Dänin im November 2018 auf Instagram. "Ich war mir noch nie in meinem Leben bei irgendetwas so sicher." Ihr Märchen sei wahr geworden, ihr Liebster ihr Seelenverwandter und bester Freund. Im April 2022 hatte das Paar dann in Mexiko geheiratet, gut ein Jahr später verkündeten sie die Schwangerschaft.