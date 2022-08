Jon Bon Jovis Sohn Jesse Bongiovi hat sich verlobt

Jesse Bongiovi tritt bald vor den Traualtar. Der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi hat sich mit seiner Partnerin Jesse verlobt.

Bei Jon Bon Jovi (60) gibt es Grund zum Feiern: Sein Sohn Jesse Bongiovi (27) hat sich mit seiner Partnerin Jesse Light verlobt. Das haben die beiden . Dort teilten sie Aufnahmen von dem Moment, in dem Bongiovi seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte.

In legerer Cargohose und dunkelblauem Poloshirt gekleidet kniete der 27-Jährige in einem grünen Garten vor seiner Freundin. Light trug während des Antrags ein hautenges, weißes Minikleid sowie eine weiße Leinenbluse. Auf weiteren Fotos tauschen die beiden einen innigen Kuss aus, zudem hält die zukünftige Braut stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera. "Zeit, echt zu sein", schreibt Bongiovi zu seinem Beitrag. "Glücklich bis zum Lebensende",

Die Stars gratulieren

In den Kommentaren sind reihenweise Glückwünsche zu lesen, unter anderem von Tish Cyrus (55): "Herzlichen Glückwunsch Jessi!!!!!!!! Lieben Dich!!!!!!" Schauspielerin Dakota Fanning (28) hinterließ mehrere rote Herz-Emojis.

Jesse Bongiovi und Jesse Light sind seit 2018 liiert. Der 27-Jährige stammt aus der Ehe von Jon Bon Jovi und Dorothea Rose Hurley (59). Die beiden sind seit 1989 verheiratet und haben außerdem die Söhne Jacob (20) und Romeo (18) sowie Tochter Stephanie (29).