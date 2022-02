John Travolta: So süß gratuliert ihm seine Tochter zum 68. Geburtstag

Schauspieler John Travolta kann sich über süße Glückwünsche seiner Tochter zu seinem 68. Geburtstag freuen. Die 21-Jährige teilte die rührenden Worte an ihren Vater auf Instagram.

John Travolta (68) hat von seiner Tochter in diesem Jahr einen ganz besonderen Geburtstagsgruß bekommen. Ella Travolta (21) ein gemeinsames Bild aus ihren Kindheitstagen. Darauf sitzen die beiden im Gras unter einem Baum. Sie schrieb zu dem Foto: "Herzlichen Glückwunsch an mein Vorbild, meinen besten Freund, die Person, die mir eine der wertvollsten Lektionen im Leben beigebracht hat, Güte. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Papa."

Familie hält zusammen

Travolta dankte seiner 21-jährigen Tochter in den Kommentaren für den Post. "Ich danke dir, mein Baby. Ich liebe dich", schrieb der "Grease"-Star. Auch über die zahlreichen weiteren Glückwünsche freute sich der Schauspieler, wie er beweist. In dem Clip wartet er an einem gedeckten Tisch auf seine Gäste. Er wisse die Glückwünsche "wirklich zu schätzen".

In seiner Profilbeschreibung macht er außerdem auf den Song "Dizzy" seiner Tochter aufmerksam. Schon im November kündigte Ella Travolta ihre neue Musik auf der Social-Media-Plattform an. "Ich bin so stolz auf dich Ella, es ist unglaublich! Dein begeisterter Papa", kommentierte John Travolta ihre Bekanntgabe.

Neben Ella hat John Travolta noch einen Sohn. Benjamin (11) ist das jüngste Kind des Schauspielers und seiner verstorbenen Frau Kelly Preston (1962-2020). Die Ehefrau des Hollywood-Stars starb im Juli 2020 an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Sie war von 1991 bis zu ihrem Tod mit Travolta verheiratet. Neben Ella und Benjamin bekam das Paar 1992 auch Sohn Jett, der 2009 durch einen Krampfanfall auf den Bahamas ums Leben kam.