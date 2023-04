Jens "Knossi" Knossalla: Hat er eine Freundin und Kinder?

Jens "Knossi" Knossalla (36) ist 2023 bei "Let's Dance" dabei! Woher kennt man den Entertainer eigentlich und wie tickt Knossi privat? Seine Freundin ist auch auf seinem Instagram-Kanal zu sehen.

Wo Entertainer Jens Heinz Richard Knossalla, kurz "Knossi", auftaucht, wird es laut und verrückt. Der selbsternannte "König des Internets" ist bereits ein alter Fernsehhase. Seine Tanzkünste hat der 36-jährige "Let's Dance"-Kandidat bislang aber noch nicht präsentiert.

Karriere im Fernsehen und im Internet: So ist "Knossi" bekannt geworden

"Knossi träumte bereits in jungen Jahren von einem Dasein als Entertainer", heißt es auf seiner offiziellen Website. 2008 hatte Knossi sein Fernsehdebüt in der "ProSieben"-Show "WhipeOut – Heul nicht, lauf!". Es folgten weitere Auftritte in Gameshows sowie kleine Rollen in Nachmittagssendungen wie "Richterin Barbara Salesch" oder "K11 – Kommissare im Einsatz".

Überregionale Bekanntheit erhielt "Knossi" 2011 durch die "ProSieben"-Castingshow "Das PokerStars.de Ass", bei welcher er sich im Finale durchsetzen konnte. Knossalla blieb dem Poker weiterhin treu und moderierte regelmäßig Turniere für PokerToday . Mit "Der Knaller von Knossalla" hatte Knossi ab 2012 auch seine eigene Kolumne im Fachmagazin "Pokerblatt".

Im November 2016 übernahm der Entertainer die Moderation der PokerStars-Dauerwerbesendung "Spin & Go Show" und war damit jeden Dienstag auf Sport1 zu sehen. Auch bei "Promi Big Brother" und Formaten des Kult-Duos "Joko und Klaas" wurde Knossi für Gastauftritte eingeladen und verbreitete jedes Mal viel gute Laune in den Fernsehstudios.

Stefan Raab suchte Jens Knossalla als RTL-Moderator aus

"Täglich frisch geröstet" war eine von Stefan Raab produzierte Late-Night-Show, die 2020 bei RTLNow und dann bei RTL gezeigt wurde. Jens Knossalla war mehrmals zu Gast und erhielt dann gar die Moderation der zweiten Staffel. Zweimal wöchentlich wurde die Sendung ausgestrahlt, doch die Quoten waren nicht zufriedenstellend. Eine dritte Staffel gab es nicht mehr.

"Knossi" – Der König des Internets

Auf dem "Twitch"-Kanal "TheRealKnossi" streamt der 36-Jährige mehrmals wöchentlich. Mit Krone auf dem Kopf und regelmäßigen Ausrastern mit viel Geschrei unterhält Knossi seine über zwei Millionen Follower.

Im Juli 2020 veranstaltete Knossi sein erstes Live-Event. 72 Stunden lang lief der "Angelcamp"-Stream mit Gästen wie Sido, Pietro Lombardi, MontanaBlack und "Die Atzen"-Sänger Manny Marc. Das Event war so erfolgreich, dass weitere Formate folgten. Mit dem Zuschauerrekord von 336.000 gleichzeitigen Zuschauern hostete Knossi das größte Live-Streaming-Event Europas.

2022 nahm "Knossi" bei der Web-Serie "7 vs. Wild" teil und beeindruckte mit seinem Durchhaltevermögen nicht nur die anderen Kandidaten, sondern auch die Zuschauer.

Nach Trennung von seiner Ex-Frau: Sie ist Knossis Freundin

2019 wurde Knossi zum ersten Mal Vater, im selben Jahr folgte der Schock: "Schatzi" Tamara, mit der der Streamer seit 2013 verheiratet war, trennte sich. Seit 2020 ist Knossi wieder glücklich vergeben. Freundin Lia Mitrou ist regelmäßig in den Live-Streams des Entertainers zu sehen. Auch auf Instagram teilt Knossi gerne Schnappschüsse mit der elf Jahre jüngeren Influencerin, wie etwa in diesem Beitrag, der die Turteltauben bei einem Ausflug in den Everglades in Florida zeigt:

Knossi ist leidenschaftlicher Raucher und gilt nicht unbedingt als Sportskanone. Warum er sich dennoch der körperlichen Herausforderung bei "Let's Dance" stellen will, verriet er im Interview mit "TV Digital": "Eine Absage wäre gar nicht möglich gewesen, weil meine Mutter, Tante, Schwiegermutter, Schwester, alle Frauen in meiner Familie gesagt haben: 'Pflicht – Wir wollen da freitags hin.'"