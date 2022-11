Jennifer Iglesias: Hat sie nach der Trennung von Ex Nico einen neuen Freund?

2022 läuft die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother". Als Kandidatin ist 2022 unter anderem Jennifer Iglesias dabei. Was weiß man eigentlich über das Leben der 24-Jährigen? Warum ist sie bekannt? Hat Jenny Iglesias einen Freund?

Unter den Kandidaten für "Promi Big Brother" 2022 befinden sich altbekannte Trash-TV-Stars wie Sam Dylan, Micaela Schäfer und Jay Khan. Auch eine Reality-Newcomerin ist mit dabei: Jennifer Iglesias. Doch woher kennt man sie noch gleich?

Jennifer Iglesias ist "Love Island"-Gewinnerin

Ihr Fernseh-Debüt gab die 24-Jährige bei dem Dating-Format "Love Island" (RTL2) im Frühjahr 2022. Mit ihrer offenen und direkten Art gewann sie nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern auch das von "Love Island"-Kandidat Nico. Als Sieger-Pärchen gingen sie aus der Staffel mit einem Preisgeld von 50.000 Euro und einem gemeinsamen Tattoo hervor. Konnte die Liebe halten?

Trennung von Nico: Ist Jennifer Iglesias in einer Beziehung?

Die Antwort lautet nein. Im Herbst 2022 war es auch schon vorbei mit Jennifer Iglesias und Nico. Im Oktober bestätigte sie die Trennung von ihrem Ex in ihrer Instagram-Story. So startet das 1,50 Meter große Energiebündel also als Single in den Container von "Promi Big Brother" 2022.

Beruf von Jennifer Iglesias: Was hat die Reality-TV-Beauty gelernt?

Die gebürtige Düsseldorferin hat kubanische und italienische Wurzeln. Noch ist sie als Recruiterin im Personalmanagement tätig, doch das soll nicht so bleiben: Jennifer Iglesias will als Sängerin durchstarten. Am liebsten mit spanischen Hits. Ob die Jubiläumsstaffel "Promi Big Brother" 2022 ihr erhofftes Sprungbrett sein wird?

Sexy Fotos: So zeigt sich Jennifer Iglesias auf Instagram

Obwohl sie noch neu ist in der Branche des Reality-TVs, hat sich Jennifer Iglesias in den sozialen Medien bereits eine große Fan-Community aufgebaut. Aktuell folgen ihr fast 70.000 Menschen. Ihre Follower begeistert sie mit sexy Bildern, die auch mal etwas freizügiger ausfallen.

Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother" 2022

Die Crème de la Crème der deutschen Trash-TV-Stars kämpft im "Promi Big Brother"-Container um ein Preisgeld von 100.000 Euro und natürlich um Ruhm und Ehre im Reality-Business. Ob sich Jennifer Iglesias gegen die Promi-Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.