Jasmin Herren: Nach zwei Jahren wieder bereit für eine neue Liebe

Zwei Jahre nach Willi Herrens Tod hat seine Witwe Jasmin Herren verraten, dass es offenbar einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Von einer festen Beziehung redet sie aber bislang noch nicht.

Jasmin Herren am 1. Mai 2023 beim in Gelsenkirchen.

Zwei Jahre nach dem Tod von Willi Herren (1975-2021) scheint seine Witwe Jasmin Herren (44) ein neues Liebesglück gefunden zu haben. Am Montag nahm die Sängerin an einem Event der "Bild"-Zeitung teil vor Ort: "Ich date seit einem Monat wieder einen Mann."

Jasmin Herren: "Noch nicht in einer festen Beziehung"

Über die Identität des potenziellen neuen Partners an ihrer Seite wollte sie aber offenbar noch nicht sprechen. Wie sie selbst sei er in der Musik-Branche tätig. Herren erklärte in dem Zusammenhang auch, dass ihr Beruf im Moment an erster Stelle stehe: "Er muss mein Leben in der Öffentlichkeit akzeptieren, denn meine neue Musik geht aktuell vor." Sie wolle derzeit nicht, dass er mit ihr in die Öffentlichkeit tritt: "Weil wir noch nicht in einer festen Beziehung sind."

Doch der bisherige Verlauf ihrer Kennenlernphase scheint für Jasmin Herren in die richtige Richtung zu gehen. "Bisher tut er mir sehr gut. Er macht alles richtig", so die 44-Jährige. Der neue Mann in ihrem Leben möge sie "am liebsten ungeschminkt". Er habe ihr sogar eine Kleinigkeit zum 1. Mai geschenkt. "Auf unseren Dates gehen wir schön essen."

Jasmin Herren wünscht sich eine langfristige Beziehung

In der Zeit nach Willi Herrens Tod sei kein Platz für eine neue Partnerschaft in ihrem Leben gewesen, nun scheint die Party-Schlagersängerin wieder offen für eine neue Beziehung zu sein. "Ich habe seit zwei Jahren keinen Partner gehabt und gehe schon mein Leben lang sehr sparsam mit mir um. Ich möchte mein Leben sehr gern fest und langfristig mit einem Mann teilen."

Der Entertainer und Schauspieler Willi Herren war am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung tot aufgefunden worden. Anfang Mai 2021 wurde er auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt. Mit Jasmin Herren war er seit 2018 verheiratet gewesen.