Jana Ina und Giovanni Zarrella: "Unsere Ehe ist heute volljährig"

Seit 18 Jahren sind Jana Ina und Giovanni Zarrella verheiratet. Das feiern die beiden TV-Stars auf Instagram - und bei einem Trip nach New York.

Jana Ina (46) und Giovanni Zarrella (45) feiern einen besonderen Hochzeitstag. Die TV-Stars sind bereits seit 18 Jahren verheiratet. "Unsere Ehe ist heute volljährig", . "Seit 18 Jahren Mr. & Mrs. Zarrella. Das Leben ist schön - aber noch viel schöner an deiner Seite." Dazu gibt es für die Fans ein aktuelles Pärchenbild - und ein gemeinsames Foto, das offenbar vor 18 Jahren entstand.

Nicht nur zahlreiche Fans und Follower gratulieren den beiden Moderatoren und Musikern im Kommentarbereich zu ihrem Hochzeitstags-Post. Auch prominente Freunde hinterlassen ihre Glückwünsche.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer (58) beispielsweise schreibt: "Lang lebe die Liebe für 2 so wunderbare Menschen!! Herzlichen Glückwunsch". Model Monica Meier Ivancan (46) fügt hinzu: "Awwwwwwww! Ihr seid so ein tolles Vorbild. Weiter so!" Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (34) und Sängerin Patricia Kelly (53) sind ebenfalls unter den Stars, die die Zarrellas auf Instagram feiern.

Hochzeitstag in New York

Jana Ina und Giovanni Zarrella genießen derweil ihre Zeit in New York City. In ihren Instagram-Storys zeigt die Moderatorin Bilder und kurze Videos aus der US-Metropole. Ein besonderes Highlight für die 46-Jährige: Das Paar besuchte offenbar Drehorte der Kultserie "Sex and the City", wie sie verrät. Sie hätten etwas gemacht, was sie schon immer machen wollte, erklärt Jana Ina Zarrella: "Ich war bei Carrie Bradshaw zuhause!"

Trauung im Jahr 2005

Die Zarrellas sind seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder, die 2008 und 2013 zur Welt kamen. Die Hochzeit und die Ankunft ihres ersten Kindes wurden damals von Kameras begleitet und in ProSieben-Sendungen gezeigt. Seit den Dokus "Just Married" und "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" hält das Paar sein Familienleben überwiegend aus der Öffentlichkeit.