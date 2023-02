Ist der Fremdgeh-Zoff um Katzenberger-Vater Peter Klein und Yvonne Wolke ein "perfider Plan"?

Das Gezeter um Yvonne Woelke geht weiter. Die angebliche Affäre von Daniela Katzenbergers Stiefvater Peter Klein steht durch einen Fremdgeh-Skandal in den Schlagzeilen. Der Münchner IT-Boy Chris Hanisch kennt die Schauspielerin und lästert über Yvonne Woelke.

Was genau ist im Hotel Versace in Australien am Rande des Dschungelcamps passiert? Iris Klein behauptete, Ehemann Peter Klein habe eine Affäre mit Yvonne Woelke, der Begleitung der späteren Dschungelkönigin Djamila Rowe. Die Betroffenen streiten ab, miteinander je intim geworden zu sein. Obwohl es sogar eindeutige Fotos gibt...

Iris Klein über Ehemann Peter und Yvonne Woelke: "Beide verlogen"

Die Mutter von Daniela Katzenberger will die Scheidung, musste gar in eine Klinik eingeliefert werden. "Beide verlogen", sagte sie, nachdem weitere Handy-Nachrichten von Yvonne Woelke auf Peter Kleins Handy aufgetaucht sein sollen.

Chris Hanisch vermutet einen perfiden Plan

Alles pure Berechnung, meint der Münchner It-Boy Chris Hanisch. "Ich glaube Iris. Sie tut mir leid. Gut möglich, dass ein perfider Plan dahintersteckt." Hanisch ist von "so viel Dreistigkeit überrascht", wie er der AZ exklusiv berichtet.

Münchner It-Boy: Yvonne Woelke sucht die Prominenz

Hanisch hat selbst früher in Berlin gewohnt, begegnete Yvonne Woelke oft auf Promi-Partys und im Nachtleben: "Die dümpelt schon seit über zehn Jahren immer dort herum, wo sie meint, Prominenz zu erlangen. Früher war es an der Seite von Micaela Schäfer, jetzt bei Djamila Rowe."

Promi-Partys: "Yvonne Woelke machte Männern schöne Augen"

Woelke, deren eigene Ehe im Zuge der Schlagzeilen kaputtging, präsentierte sich gern im Scheinwerferlicht, so Hanisch. Die ehemalige Miss Germany suchte auch stets die Nähe zu Promis wie Schauspieler Til Schweiger. Chris Hanisch ist erstaunt "von so viel Kalkül": "Auf jeder Party, wo ich Yvonne Woelke begegnet bin, verdrehte sie den Männern den Kopf und machte ihnen schöne Augen. Es war schon faszinierend zu sehen, wie schnell sie sich mit Männern verstand und was da so passierte..."

Der It-Boy ist der Meinung, dass "Yvonne Woelke so lange weitermachen wird, bis sie den blauen Haken bei Instagram hat". Ihr Ziel, so Hanisch, sei eine eigene Karriere als TV-Sternchen oder Influencerin. "Die arme Iris Klein ist das Opfer."

Daniela Katzenberger: "Wir sind so enttäuscht"

Daniela Katzenberger ließ ihre Fans während des Dschungelcamps wissen: "Hier ist die Hölle ausgebrochen. Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend." Und sagt außerdem zu RTL, nachdem Fotos von Yvonne Woelke und Peter Klein auftauchten: "Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht." Mittlerweile wolle sich die "Katze" aber nicht mehr öffentlich äußern, sie sei keine Ehe-Beraterin.

Peter Klein gibt keine Stellungnahme zu Vorfällen mit Yvonne Woelke ab

Peter Klein hat genug von all den fiesen Schlagzeilen und dem Hass, der ihm entgegenschlägt. Es sei so "viel, viel Müll" zu lesen, "weit ab von dem, was wirklich passiert ist, weit ab von dem, was Realität ist", sagt er auf Instagram. Eine explizierte Stellungnahme zu den Ereignissen im australischen Versace-Hotel verweigert er aber. "Ich bin keine Rechenschaft schuldig."

PR-Gag von Yvonne Woelke: Das sagt Chris Hanisch

Der Münchner It-Boy kennt die Inszenierungen der Branche, um in den Fokus der Öffentlichkeit zu kommen. "Falls das alles ein PR-Gag sein soll, dann hat Yvonne Woelke dies von Djamila Rowe, der Meisterin der falschen Affären, gelernt", sagt Chris Hanisch.

Was wirklich zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein lief und läuft, wissen wohl nur die beiden. Selbst Kleins Ehefrau Iris scheint verwirrt zu sein. Mal postet sie auf Instagram, dass sie schnell die Scheidung will, dann wiederum gibt es gemeinsame Paparazzi-Aufnahmen mit Peter...