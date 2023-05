Ist Boris Becker ausgewandert?

10. Mai 2023 - 14:17 Uhr

Bei Boris Becker (55) kehrt keine Ruhe ein. Nach acht Monaten Haft in England scheint es ihn nicht lange in Deutschland gehalten haben. Der Ex-Tennisstar und seine Freundin Lilian (33) sollen es sich aktuell in Italien gut gehen lassen.

Boris Becker tauscht Stuttgart gegen Mailand

Der frühere Profisportler war in England zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach einer frühzeitigen Entlassung, die Becker der Überlastung englischer Gefängnisse zu verdanken hat wohnte er zunächst in einer Wohnung in Stuttgart. Wie die "Bild" berichtet soll das Paar von Deutschland aber fürs erste genug haben. Boris Becker und Freundin Lilian sollen ihren Alltag nun in Mailand verbringen. Untergekommen sind sie in der Wohnung eines Freundes. Die berufliche und finanzielle Zukunft des Ex-Tennis-Profis ist weiter unklar.

Nur fünf Monate nach seiner Haftentlassung such Boris Becker wieder das Rampenlicht. Gemeinsam mit Lilian präsentierte sich der 55-Jährige auf den Laureus World Sports Awards in Paris. Selbstbewusst posierte das Paar auf dem roten Teppich. Er im schicken schwarzen Anzug, sie in einem schulterfreien