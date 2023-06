Iris plant Brust-OP: Peter Klein spricht über Verhältnis zu Daniela Katzenberger

Peter Klein (56) hadert nach der Trennung von Iris Klein (56) offenbar immer noch mit dem fehlenden Kontakt zu seinen Stiefkindern. Doch Iris Klein scheint wieder Pläne zu machen – unter anderem für eine Brust-OP.

Vor einigen Monaten hatte Katzenberger-Mama Iris Klein (56) mächtig für Schlagzeilen gesorgt. Grund war damals die Trennung von Ex-Partner Peter Klein (56) und der anschließenden Schlammschlacht wegen einer vermeintlichen Affäre von Peter Klein mit Yvonne Woelke (41). Der Höhepunkt des Dramas ist zwar mittlerweile vorbei, doch Nachwirkungen sind immer noch zu spüren – offenbar vor allem für Peter Klein.

Peter Klein hat keinen Kontakt mehr zu Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Im Podcast "Das 17. Bundesland" wurde der 56-Jährige nämlich gefragt, wie es denn um das Verhältnis zu seinen beiden Stiefkindern Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) stehe. "Die halten zu ihrer Mama und das verstehe ich auch. In so einer Situation möchte ich mich nicht aufdrängen", sagte Peter Klein ehrlich. Ähnlich sieht es auch mit Lucas Cordalis (55), dem Mann von Daniela Katzenberger, aus. Auch wenn Klein gerade zu ihm den Kontakt gerne wieder aufbauen würde. "Ich hoffe für Lucas, dass er das auch noch darf", fügte der 56-Jährige hinzu.

Eingriff beim Schönheits-Doc: Iris Klein plant Brustvergrößerung

Ex-Partnerin Iris Klein (56) scheint es nach dem großen Schock zu Jahresbeginn wieder richtig gut zu gehen. Denn die 56-Jährige sorgt erneut für Aufmerksamkeit, wenn auch mit einem ganz anderen Thema: Einem Eingriff beim Schönheits-Doc.

Iris Klein bekommt noch im Juni Brustimplantate

So hat Klein in einer Q&A-Runde auf Instagram verraten, dass sie dafür schon ganz konkrete Pläne habe. Ein neugieriger Fan wollte nämlich wissen, ob sie denn plane, sich die Brüste machen zu lassen. "Noch diesen Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich drauf", schreibt die Influencerin daraufhin als Antwort.

Erst kürzlich ließ sich Iris Klein die Lippen aufspritzen

So sei sie bereits bei einem Vorgespräch gewesen und wolle auch noch einiges anderes an sich ändern lassen. "Ein altes Haus lässt man auch renovieren", so Klein. Vor zwei Jahren sei deshalb bereits eine Bruststraffung vorgenommen worden, "jetzt kommen 500 Gramm pro Seite wieder zurück!", erklärt die 56-Jährige. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Iris Klein im gemeinsamen Urlaub mit Tochter Daniela Katzenberger (36) bereits die Lippen aufspritzen lassen.