Iris Klein will mehr zeigen: Details über neuen Freund "Mr. T." bekannt

Wer ist der neue Partner von Iris Klein? Die Mutter von Daniela Katzenberger verrät Details zu ihrem neuen Freund und die Kennenlernphase. Liebevoll nennt sie ihren Lebensgefährten "Mr. T.".

An Pfingstmontag plaudert Iris Klein weitere Details über ihren neuen Lebensgefährten aus: "Sein Vorname beginnt mit 'T'."

Nach der Trennung von Peter Klein ist Iris Klein neu verliebt. Das hat die Mama von Daniela Katzenberger auf Instagram verraten. Den neuen Partner präsentierte Iris Klein aber noch nicht. "Mr. T." hat aber schon die beiden Töchter, die "Katze" und Jenny Frankhauser, kennengelernt.

Kontakt zu Peter Klein abgebrochen

Wird "Mr. T." der neue Papa von Daniela Katzenberger? Nach dem Ehe-Aus von Iris und Peter Klein hat die Blondine keinen Kontakt mehr zu Stiefvater "Papa Peter". Nach AZ-Informationen wird er auch nicht mehr Teil der neuen Staffel der RTL2-Doku von Daniela Katzenberger sein. Fest steht: Den neuen Freund von Mutter Iris Klein hat die sympathische Reality-Blondine bereits getroffen.

Daniela Katzenberger über Mutter Iris Klein: Endlich lachst du wieder

"Es macht mich so happy, dich endlich wieder lachen zu sehen. Ich wünschte, ich hätte dir im Januar sagen können, wie glücklich du wieder an deinem Geburtstag sein wirst", schreibt Daniela Katzenberger als Glückwunsch für Iris Klein auf Instagram.

So gratulierte Daniela Katzenberger ihrer Mutter. © Instagram

Jenny Frankhauser spricht über Lebensgefährten von Iris Klein

Und Iris Klein zeigte sich entsprechend glücklich – sie feierte ihren Geburtstag ausgelassen mit der Familie. Auch ihre jüngste Tochter Jenny Frankhauser kam extra aus der Pfalz nach Mallorca. Gemeinsam mit Partner Steffen König und Sohn Damian wurde auf das neue Lebensjahr von Iris Klein angestoßen.

Neuer Freund von Iris Klein: Was weiß man über "Mr. T."?

Mit einem großen Strauß roter Rosen zeigte sich Iris Klein auf Instagram. Dieser stammt offenbar von ihrem neuen Freund. Dazu kommentierte Iris Klein: "Danke, mein Traummann T." Doch wer ist "Mr. T."?

Zum Geburtstag verschenkte "Mr. T." rote Rosen. © Instagram

Iris Klein spricht über neuen Freund "Mr. T." und die Kennenlernphase

Iris Klein erklärt an Pfingstmontag ihren Followern: "Mein Freund trägt einen Vornamen, der mit 'T' beginnt. Wir sind in der Kennenlernphase und erst seit vier Wochen zusammen." Wo sie ihren Lebensgefährten erstmals getroffen hat, hat die 56-Jährige bislang noch nicht verraten.

Iris Klein: Was sie vom neuen Freund "Mr. T." zeigen will

Die 56-Jährige macht ihre Follower neugierig: "Wir möchten das Ganze noch ein bisschen für uns genießen und es geheim halten. Es gibt auch noch keine Fotos. Vielleicht kriegt ihr mal eine Hand, einen Fuß oder hört ihn vielleicht mal. Mal schauen. Alles mit der Zeit."

Iris Klein: Details über neuen Freund "Mr. T." bekannt

Zuvor erwähnte sie schon: "Er ist keine Person des öffentlichen Lebens und das bleibt auch so. Vielleicht kriegt ihr mal eine Hand zu sehen, da muss ich ihn fragen. Damit müsst ihr euch abfinden, ich mich auch. Ich würde es natürlich gerne in die Welt herausschreien, wer er ist, würde ihn gerne zeigen, aber ich darf nicht. Das ist auch ok."

Klein-Tochter verrät: "Mr. T. ist ein cooler Typ"

Neue Details gibt es zudem von Tochter Jenny Frankhauser. Sie schrieb über das Kennenlernen von "Mr. T.": "Ist ein cooler Typ und wir mögen ihn, weil er unsere Mama glücklich macht."

Jenny Frankhauser verrät, dass die Schwestern "Mr. T." bereits kennen. © Instagram

Paco Steinbeck und Iris Klein sind kein Paar

Zuvor gab es auch Liebes-Gerüchte um Iris Klein und "Superhändler" Paco Steinbeck. Er war auch auf Iris' Geburtstagsfeier im Megapark auf Mallorca anwesend. Doch beide dementierten eine Beziehung.