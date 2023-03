Iris Klein packt Trennungs-Details aus: "Peter will eine Menge Geld von mir"

Die Mutter von Daniela Katzenberger hat Peter Klein auf der einst gemeinsamen Finca besucht. Offenbar gab es Unstimmigkeiten. Beide lästern und schimpfen über den jeweils anderen auf Instagram. Iris Klein spricht jetzt sogar davon, dass ihr Ex "eine Menge Geld" und ihr Auto haben will.

Iris Klein beteuert, keine dreckige Wäsche zu waschen und dennoch sagt sie in ihrer neuesten Instagram-Story: "Danke an alle, die mir geschrieben haben, ich bräuchte einen Mann mit Eiern in der Hose. Das wäre mal was Neues."

Außerdem unterstellt die Mutter von Daniela Katzenberger ihrem Ex: "Peter will eine Freundschaft. Und: Er will auch eine Menge Geld von mir." Das sei "die ganze Zeit" schon so gewesen. "Erst betrügt man die Frau, dann belügt man sie, erniedrigt sie und nimmt ihr das Zuhause weg. Wir können ja nicht mehr zusammen leben, er behandelt mich ja wie Dreck."

Iris Klein spricht über neue Beziehung von Peter Klein

Es ist eine Knallhart-Abrechnung mit Peter Klein, der in Fremdgeh-Vorwürfe verstrickt ist. Ob er Noch-Ehefrau Iris Klein mit Schauspielerin Yvonne Woelke in Australien betrogen hat, wurde nie bestätigt. Iris Klein legt aber weiter nach: "Er gibt noch nicht mal zu, dass die beiden zusammen und verliebt sind." Außerdem schimpft Iris Klein: "Er hat die Familie und mich für seine Gesangskarriere geopfert."

Vor ein paar Tagen machte Iris öffentlich, dass Peter Klein auf der Reeperbahn als Sänger erfolgreich werden will. Obendrein will sie wissen, dass er in Zukunft an Trash-Formaten teilnehmen möchte.

Besuch auf der Finca: Iris Klein trifft auf Ex

Neben Geld würde Peter Klein von seiner Noch-Ehefrau auch das Auto haben wollen, meint Iris Klein: "Meinen BMW will er auch noch." Mittlerweile wohnt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser 30 Kilometer von Peter Klein entfernt. Während er und die gemeinsamen Hunde auf der Finca geblieben sind, hat Iris Klein eine kleine Wohnung.

Peter Klein will Freundschaft – und Geld, vermutet die Katzenberger-Mutter

Doch warum kochen aktuell wieder die Emotionen über? Offensichtlich gab es Spannungen, als Iris Klein einen Motorradschlüssel vorbeigebracht hatte. Als das einstige Traumpaar aufeinandertraf, soll es gekracht haben. Peter hofft, dass Iris nach dem Besuch endlich verstanden hat, dass es vorbei ist. Peter auf Instagram: "Es gibt kein Zurück. Es bleibt, wie es ist. Ich bin getrennt lebend." Er beteuert: "Wir haben beschlossen, dass wir uns vernünftig unterhalten können und probieren es auf freundschaftlicher Basis. Ich will keinen Streit oder Stress. Ich will in Frieden leben."

Iris Klein: "Er behandelt mich wie Dreck"

Für Iris Klein ist die Sache offenbar noch nicht geklärt – auch nicht nach dem Besuch in ihrem einstigen Zuhause. Sie vermutet, dass hinter der angestrebten Freundschaft ein Plan steckt – bei dem es um viel Geld geht...