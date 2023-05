Iris Klein ist frisch verliebt: "Hat mein Herz im Sturm erobert"

Nach der Trennung und dem anschließenden Rosenkrieg von Iris Klein und Peter Klein (56) deutet die Mutter von Daniela Katzenberger via Instagram große Neuigkeiten an. Die 55-Jährige schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben.

Über Monate hinweg lieferten sich Katzenberger-Mama Iris Klein (55) und inzwischen Ex-Partner Peter Klein (56) eine Trennungs-Schlammschlacht in der Öffentlichkeit. Grund war eine vermeintliche neue Liebe zwischen Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke (41). Doch auch Iris Klein ist inzwischen neu verliebt.

Iris Klein: Aus geheimnisvollen Andeutungen wird Liebesgeständnis

Vor Kurzem macht die Katzenberger-Mama nur vage Andeutungen: “Ansonsten geht es mir wirklich blendend. Irgendwann werde ich euch den Grund dafür erzählen. Noch kann ich nix verraten – aber bald. Genießt den Tag mit euren Liebsten. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als die Familie", sagt Iris Klein dort geheimnisvoll.

Jetzt gibt es Gewissheit. Auf Instagram schrieb Iris Klein: "Heute weiß ich, dass diese Trennung das Beste war, was mir hätte passieren können. Ich habe mein Leben verändert und habe wundervolle Menschen hineingelassen... Einer davon hat mein Herz im Sturm erobert."

Liebes-Comeback mit Peter Klein schloss Iris Klein konsequent aus

Fest stand bereits vorher: Ein Liebes-Comeback mit Ex-Partner Peter Klein ist nicht der Grund für Iris Kleins gute Laune. Das schloss die Mutter von Daniele Katzenberger am konsequent aus, wie sie über Instagram mitteilte: "Nein, ich möchte ihn nie wieder zurück, am liebsten auch gar nicht mehr sehen. Denn welche Frau will einen unehrlichen Mann? Ne, ich will den nicht mehr!" Jetzt gibt es wohl einen neuen Mann im Leben der 55-Jährigen. Um wen es sich handelt verriet der Reality-Star allerdings nicht.

Iris Klein über Trennung: "Mir hätte nichts Besseres passieren können"

Anschließend gibt sie überraschenderweise noch zu: "Die Trennung war das Beste, was mir passieren konnte. Im Nachhinein muss ich sagen 'Danke, werdet glücklich, lasst mich einfach in Ruhe, ich lass euch auch in Ruhe'." Wer hätte das nach den ganzen öffentlich ausgetragenen Streitereien und gegenseitigen Vorwürfen schon gedacht...