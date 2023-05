Iris Klein feiert Geburtstag mit RTL-Superhändler Paco Steinbeck: "Seid ihr beide ein Paar?"

Iris Klein feiert heuer ihren 56. Geburtstag. Die Mutter von Daniela Katzenberger hat zu ihrem Ehrentag auf Mallorca bereits mächtig Gas gegeben und mit Promi-Freunden angestoßen. An ihrer Seite zeigte sich auch überraschend RTL-Superhändler Paco Steinbeck. Geht zwischen den beiden was?

Geht da was zwischen Iris Klein und Paco Steinbeck?

Trennung, Tränen und Schlammschlacht mit dem Ex – für Iris Klein war 2023 kein gutes Jahr, die angebliche Affäre ihres Noch-Ehemannes Peter sorgte über Wochen für Negativschlagzeilen. Doch jetzt scheint die Mutter von Daniela Katzenberger ihr Lachen wiedergefunden zu haben. Liegt das etwa an einem neuen Mann in ihrem Leben? Vor wenigen Tagen bestätigte sie auf Instagram, dass sie wieder verliebt sei. Zu ihrem 56. Geburtstag feierte sie nun mit einem Promi-Mann.

Iris Klein: Geburtstagsparty mit Paco Steinbeck

Seit der Trennung von Peter zeigt sich Iris Klein von einer neuen Seite: Sie wagte den Gang zum Beauty-Doc, ließ sich ein XXL-Tattoo stechen und arbeitet mit einem Personal Trainer an ihrer Figur. Den neuen Freund bekamen Fans bislang nicht zu Gesicht. Doch zu ihrem Geburtstag, in den sie am Donnerstagabend (25. Mai) im "Megapark Mallorca" reinfeierte, präsentierte sie sich mit Paco Steinbeck. Ist er der ominöse Neue der Katzenberger-Mama?

TV-Star fragt Iris Klein und Paco Steinbeck direkt: "Seid ihr beide ein Paar?"

Der Antiquitätenhändler, bekannt aus der RTL-Sendung "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal", hat 2021 bei "Promi Big Brother" Trash-TV-Erfahrung gesammelt. Ihm wurde unter anderem ein Techtelmechtel mit TV-Star Janine Pink nachgesagt. Ob er nun auch Iris Klein datet? Promi-Kumpel Sandy Fähse, bekannt aus "Berlin Tag & Nacht" und "Kampf der Realitystars", deutet das in einem Clip auf Instagram an.

"Eigentlich wollte ich ja ganz entspannt zu Hause bleiben, aber es hieß, jemand hat Geburtstag", erklärt der TV-Darsteller in der Story von Iris Klein und schwenkt dabei die Kamera zur Seite. Dort zu sehen sind die Mutter von Daniela Katzenberger und Paco Steinbeck. "Seid ihr beide jetzt eigentlich ein Paar", will er noch von den beiden wissen. Eine Antwort dazu bleibt jedoch offen.

Paco Steinbeck und Iris Klein feiern gemeinsam auf Mallorca. Geht bei den beiden vielleicht was? © Instagram/iris_klein_mama_

Wilde Feier für Iris Klein? "Es ist einfach zu hell, wenn man einen Kater hat"

Die Gerüchteküche um den neuen Mann an der Seite von Iris Klein brodelt damit weiter, sie selbst heizt diese auch kräftig an. Zu dem Video mit dem RTL-Superhändler postet sie ein Emoji mit vielen Herzen. Paco Steinbeck selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, wie er zu der 56-Jährigen steht. Klar ist aber, dass die Katzenberger-Mama ihr neues Leben sichtlich genießt – vielleicht etwas zu ausgiebig.

Am Tag nach der Party im "Megapark" zeigt sie sich in ihrer Story ziemlich angeschlagen: "Es ist einfach zu hell hier auf Mallorca, wenn man einen kleinen Kater hat." Trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, mit ihren Töchtern Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger und einem Drink auf sich selbst anzustoßen.