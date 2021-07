Ioannis Amanatidis privat: Woher kennt man den "Alm"-VIP?

Ioannis Amanatidis hat seine Reality-TV-Karriere in der letzten Staffel der "Bachelorette" begonnen. Nun zieht er mit weiteren prominenten Mitstreitern für ProSieben auf "Die Alm".

Ioannis Amanatidis gehörte in der siebten Staffel der "Bachelorette" lange zu Melissa Damilias Favoriten. Bei seinen Mitstreitern wie auch den Zuschauern war der Teilnehmer mit griechischen Wurzeln jedoch weniger beliebt. Wie wird er sich wohl mit seinen Promi-Kollegen auf "Der Alm" verstehen? Was macht der 31-Jährige heute?

Ioannis Amanatidis - Heute und vor "Bachelorette"

Ioannis wurde am 3. Februar 1990 in Viersen in NRW geboren, wo er auch noch heute wohnt. Er arbeitet als Servicetechniker und ist Gründer von "Nirvana Vaping", einem Premium-E-Zigaretten-Store. 2020 nahm er an der siebten Staffel der "Bachelorette" teil und konnte Melissa Damilia fast von sich überzeugen - erst in der vorletzten Folge schickte sie ihn nach einem misslungenen "Dream Date" nach Hause. Seitdem ist es relativ still geworden um Ionannis, auch auf seinem Instagram-Account postet der 31-Jährige nur unregelmäßig Updates aus seinem Leben.

Hat Ionannis Amanatidis eine Frau oder Freundin?

Über das Liebesleben ist nach der gescheiterten TV-Liebelei mit Melissa Damilia wenig bekannt. Auf Instagram sind seit seiner "Bachelorette"-Teilnahme ausschließlich Fotos von ihm alleine zu sehen. Durch seine Teilnahme bei der RTL-Datingshow wissen wir aber zumindest, was ihm bei einer Partnerin wichtig ist: Laut seinem Steckbrief ist er ehrlich, offen und direkt und erwartet dies auch von der Frau an seiner Seite. Ob mittlerweile eine andere Dame seine Direktheit mehr zu schätzen weiß als Melissa?