Infos zum Helene Fischer Konzert in München: Das sollten Sie beachten

Mit bislang 130.000 verkauften Tickets wird Helene Fischer am 20. August das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere auf dem Riemer Messegelände in München geben. Was Besucher beachten sollten, erfahren Sie hier.

12. August 2022 - 17:28 Uhr | AZ

Am 20. August wird Helene Fischer in München vor über 130.000 Zuschauern ihr bisher größtes Konzert spielen. © Jan Woitas/dpa