Im Vivienne-Westwood-Kleid: Demi Lovato hat geheiratet

Demi Lovato hat "Ja" zu Singer-Songwriter Jordan Lutes gesagt. Ihr Brautkleid stammt von Vivienne Westwood. In einem Interview erklärte die Sängerin, warum sie das Label für den wichtigen Tag ausgewählt hat.

Demi Lovato (32) hat am 25. Mai in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien mit ihrem Freund Jordan "Jutes" Lutes (34) den Bund fürs Leben geschlossen. Dafür wählte die Sängerin ein ganz besonderes Kleid.

"Ich liebe alles an dem Kleid"

Wie das Modemagazin weiter berichtete, trug Lovato ein maßgeschneidertes, perlweißes Kleid von Vivienne Westwood mit Korsettmieder und einem Tüllschleier im Kathedralenstil. "Ich bin schon lange ein Fan der Designs von Vivienne Westwood", . "Als ich darüber nachdachte, welchen Kleiderstil ich mir wünsche, kam ich oft auf Viviennes Designs zurück - insbesondere darauf, wie die Silhouetten die Kurven des Körpers wirklich betonen und wie sie Korsetts trägt." Lovato, die beim Entwurf mit dem Westwood-Team zusammengearbeitet hat, erklärte: "Ich liebe alles an dem Kleid."

Zweiter Look für den Empfang

Für den Empfang schlüpfte die Braut in einen zweiten Westwood-Look: ein elfenbeinfarbenes Seidensatin-Säulenkleid mit drapiertem Korsettoberteil. Das Design besticht durch zerbrochene Perlen, die vom Ausschnitt herabhingen. "Es ist ein einzigartiges Stück, das mir ein ganz besonderes Gefühl gibt", schwärmte Lovato dazu.

Laut "Vogue" veranstalteten die Frischvermählten am Vorabend ihrer Hochzeit ein Probeessen. Nach einem kurzen Ablauf der Zeremonie, die von der Promi-Eventplanerin Mindy Weiss betreut wurde, genoss die Gruppe ein Essen.

Seit 2023 verlobt

Bereits am Valentinstag in einem Instagram-Posting ihre Vorfreude auf die Hochzeit ausgedrückt. "Jordan, ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten! Die letzten drei Jahre waren die besten drei meines Lebens, und das habe ich dir zu verdanken", schrieb sie am 14. Februar 2025 an den Singer-Songwriter.

Das Paar machte seine Beziehung im August 2022 öffentlich. Im Dezember 2023 erfolgte die Verlobung in Los Angeles.