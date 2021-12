Illustration statt Portrait: Fürstin Charlène teilt Weihnachtskarte

Fürstin Charlène postete am Dienstag die Weihnachtskarte der monegassischen Royals. Darauf findet sich dieses Mal nur eine Illustration statt eines Fotos.

Lediglich eine Illustration der Familie statt des üblichen Portraitfotos ziert die diesjährige Weihnachtskarte der monegassischen Royals. Fürstin Charlène (43) teilte sie am Dienstag (21. Dezember) .

"Wünsche allen schöne und sichere Festtage", ist neben dem Bild zu lesen. Es zeigt illustrierte Versionen der 43-Jährigen und ihrer Familie. Sie steht in einem gelben Kleid neben ihrem Ehemann Fürst Albert II. (63), vor ihnen die beiden Kinder Gabriella und Jacques (beide 7). Neben den Royals sind ein prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum und zahlreiche eingepackte Geschenke zu sehen.

Anfang November musste sie erneut ins Krankenhaus

Charlène von Monaco leidet seit Monaten unter gesundheitlichen Problemen, weshalb dieses Jahr wohl auf ein herkömmliches Portraitfoto verzichtet wurde. Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus Südafrika Anfang November hatte sie das Fürstentum wieder verlassen, um sich im Krankenhaus von einer schweren Infektionskrankheit erholen zu können. sie leide an Erschöpfung, sowohl emotional als auch körperlich. Bereits in Südafrika hatten die Ärzte Charlène zuvor nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion verboten, mit dem Flugzeug zurück in die Heimat zu reisen, weswegen sie sich längere Zeit vor Ort auskurieren musste.

Das monegassische Fürstenpaar lernte sich 2000 kennen, seit 2011 sind Albert II. und Charlène verheiratet. Im Dezember 2014 kamen die beiden Kinder zur Welt.