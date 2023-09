"Ich sterbe nicht daran": Linda Evangelista enthüllt Krebsdiagnosen

Das ehemalige Supermodel Linda Evangelista hat erstmals über seinen langen Kampf gegen den Krebs gesprochen. Zweimal habe sie in den vergangenen Jahren die Horror-Diagnose erhalten - und jeweils entschieden darauf reagiert

Das ehemalige Supermodel Linda Evangelista (58) hat enthüllt, in der Vergangenheit gleich zwei Mal an Brustkrebs erkrankt zu sein. Ihren langen Leidensweg schildert Evangelista, die in den 1990er Jahren neben Kolleginnen wie Cindy Crawford (57) oder Naomi Campbell (53) den Supermodel-Hype begründete, .

Demnach sei ihre Krebserkrankung zuerst im Jahr 2018 bei ihrer "jährlichen Mammographie" entdeckt worden. "Ohne zu zögern" habe sie sich daraufhin zunächst "für eine beidseitige Mastektomie entschieden, weil ich alles hinter mir lassen wollte und mich nicht damit herumschlagen musste". Das Model habe sich gesagt: "Brustkrebs wird mich nicht töten."

Linda Evangelistas erneute Brustkrebsdiagnose

Doch nur wenige Jahre später, im Juli 2022, habe sie erneut einen Knoten in ihrer Brust gespürt. Angesichts der zweiten Diagnose wies sie nach eigener Aussage ihren Onkologen an, "ein Loch" in ihre Brust zu graben. "Ich möchte nicht, dass es hübsch aussieht. Ich möchte, dass du es ausgräbst. Ich möchte ein Loch in meiner Brust sehen, wenn du fertig bist. Verstehst du mich? Ich sterbe nicht daran", erinnert sich die heute 58-Jährige an das damalige Gespräch zurück.

Mittlerweile sähe ihre Prognose zwar "gut", aber leider nicht "großartig" aus. Sie müsse in Zukunft mit einem verhältnismäßig hohen Risiko für die Rückkehr der Krankheit leben. "Ich weiß, dass ich mit einem Fuß im Grab stehe, aber ich bin völlig in Feierlaune", verriet Evangelista angesichts dieser Aussichten, und fügte hinzu: "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus."

Ihre Krebserkrankung hielt sie privat

An die Öffentlichkeit getreten ist das Ex-Supermodel mit seiner Leidensgeschichte erst jetzt: "Ich habe es geheim gehalten. Nur eine Handvoll Leute wussten es." Für diesen sehr privaten Weg entschied sich Evangelista, da sie nicht "zu den Menschen, die alles teilen müssen", gehöre. "Ich dachte mir, ich werde das eines Tages mit euch teilen, aber während ich es durchmache, absolut nicht." Dieser Zeitpunkt ist nun ganz offenbar gekommen.

Linda Evangelista hatte sich in den vergangenen Jahren nach einer missglückten Schönheitsbehandlung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, kehrte jedoch 2022 im Zuge der New York Fashion Week auf den Laufsteg zurück. Damals lief sie für Fendi. Erst vor wenigen Wochen posierte Evangelista gemeinsam mit ihren ehemaligen Supermodel-Kolleginnen Naomi Campbell, Cindy Crawford und Christy Turlington (54) für das September-Cover der "Vogue".