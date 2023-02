Hört Alina Merkau beim Sat.1.-Frühstücksfernsehen auf? Sender gibt Statement mit Grund ab

Seit Wochen fehlt Moderatorin Alina Merkau beim Frühstücksfernsehen von Sat.1. Fans fragen sich, ob die Berlinerin aufgehört hat? Jetzt hat der Sender eine Erklärung für Alinas Abwesenheit gegeben.

Seit fast neun Jahren steht Alina Merkau regelmäßig vor der Kamera des "Sat.1.-Frühstücksfernsehens". Doch die vergangenen Monate war es ruhig um die quirlige 36-Jährige geworden. Wurde Alina Merkau etwa gekündigt? Hat sie beim Frühstücksfernsehen aufgehört? Diese Fragen sind seit Tagen auf der Instagram-Seite der TV-Sendung zu lesen.

Wo ist Alina Merkau? "Sat.1-Frühstücksfernsehen" antwortet

Doch an einen überraschenden Abschied – so ganz ohne Mitteilung – glaubten nur wenige. Schließlich zählt Alina Merkau zu den beliebtesten Gesichtern des "Frühstücksfernsehens". Deshalb hat jetzt auch Sat.1 reagiert und in einer Mitteilung erklärt, warum Alina Merkau aktuell nicht für das Magazin arbeitet.

Erklärung für das Fehlen von Alina Merkau: Moderatorin nimmt Auszeit

Seit zwei Monaten steht Alina Merkau nicht mehr im bunten Studio des "Sat.1.-Frühstücksfernsehens". Der Grund ist ganz simpel: Die 36-Jährige hat sich eine persönliche, längere Auszeit gegönnt. Die Zweifach-Mutter weilt mit ihrem Ehemann Rael und den Kindern seit Ende Dezember in Südafrika. Sat.1 schreibt auf Instagram: "Alina ist zurzeit im Urlaub und moderiert nächsten Monat wieder im 'Sat.1-Frühstücksfernsehen'."

Alina Merkau und ihr Mann Rael Hoffmann. © BrauerPhotos

Ehemann von Alina Merkau macht Urlaubsbilder

Auf Alina Merkaus privatem Instagram-Kanal sieht man, wie gut es der Moderatorin aktuell geht. Sie veröffentlicht regelmäßig Fotos und Videos ihres Urlaubs. Mal steht sie mit Sohn Carlo (*2021) am Ozean, mal sitzt sie entspannt im Bikini am Pool oder genießt den Veranda-Ausblick. "Das Rezept zum Runterkommen. Ich gönne es Dir sehr", kommentiert Merkaus Kollegin Marlene Lufen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Urlaubsfotos von Alina macht Ehemann Rael Hoffmann. Seit 2018 sind die beiden glücklich verheiratet. Neben dem einjährigen Carlo hat das Paar auch die sechsjährige Rosa.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach Kündigung: Philipp Isterewicz ist neuer Nachrichtensprecher

Die Zuschauer und Follower vom "Sat.1.-Frühstücksfernsehen" können also aufatmen. Das treue Publikum muss keinen weiteren Abgang bedauern. Nachrichtensprecher Max Oppel hörte kürzlich, nach fünf Jahren beim "Sat.1.-Frühstücksfernsehens", auf. Aber ein Nachfolger steht schon fest: Philipp Isterewicz steht zukünftig hinter dem Nachrichtenpult.